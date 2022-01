Legendario aktor Sidney Poitier a fayesé na edat di 94 aña dia 6 di yanüari 2022. Sidney Poitier tabata e prome hòmber pretu ku a gana un Oscar pa miho aktor na aña 1964 pa “Lillies of the Field” pero tambe e #1 box-office draw na aña 1967 ku “In the Heart of the Night”, “To Sir, with Love” i “Guess Who’s Coming to Dinner?”

Sidney Poitier a fayesé na e Isla di Bahamas.

Pas na su alma

