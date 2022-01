Minister Charles Cooper: Hues a deklará Dennis Klaus i su Fundashon PROMO No Atmisibel (Niet Ontvankelijk) den e kaso ku ela entamá kontra e Bouwvergunning ku mi a duna pa konstrukshon di un Hotel na Marichi.

Awor e projekto por kontinua. E bala awor ta serka e desaroyadó pa e kuminsá e projekto. Si e no hasiele den e tempo indiká, e lo pèrdè e tereno. No tin game mas na Kòrsou ku gabinete Pisas II. Of bo ta traha bo projekto of bo ta pèrdè e tereno ku bo a haña serka gobiernu.