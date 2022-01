Tin 682 kaso aktivo di Covid-19 na Boneiru awe 21 di yanüari 2022.

Importante: Si bo tin keho keda kas, no bai traha i yama 0800 – 0800.

Pa mas informashon tokante biahe, paisnan di riesgo i reglanan aktual: www.boneirukrisis.com.

Ta importante pa ora bo tin keho bai tèst. Importante ta pa keda warda den karentena. No sali pa bo no kontagiá otro persona. Keda kas pa no kontagiá otro persona pafó. Pa baha e sifra di kontagio ta importante pa mantené e reglanan di higiena. Tene 1,5 meter distansia i laba man ku awa i habon pa evitá kontagio ku e vírùs di corona.