Minister Dangui Oduber

Den luna di februari e Unidad Mobiel lo ta staciona na Noord & Playa Pabou

Oranjestad – Minister Dangui Oduber kier a informa cu entrante mañan, 2 di februari, e Unidad Mobiel di Vacunacion ta cuminsa su recorido rond Aruba. Pa e 2 prome simannan di februari e lo ta staciona na e parking lot di Centro Deportivo Frans Figaroa (Noord) y pa e 2 ultimo simannan di februari e lo ta na parking lot di Centro di Bario Playa Pabou.

Na e Unidad Mobiel tur persona cuminsando for di 12 aña por ricibi nan prome of di dos dosis vacuna y personanan cuminsando for di 18 aña por ricibi nan prome, di dos of e boostershot. E vacuna cu ta disponibel riba e Unidad Mobiel ta unicamente Pfizer.

Minister Dangui Oduber ta invita e pueblo di Noord, Playa pabou y bisindario pa haci uzo di e dianan aki pa ainda pasa busca nan vacuna Pfizer.

Mi ta sinti asina contento y orguyoso cu Aruba a responde na e yamada pa vacuna y nos ta sintiendo e resultado di esaki. Aruba ta bayendo den bon direccion, casonan ta bahando, cantidad di persona hospitalisa ta bahando, menos hende fayeciendo y nos turismo recuperando. Ta palabranan di e mandatario.

