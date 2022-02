DETENIDONAN POR RISIBÍ BISHITA BÈK NA PRIZON

Kada detenido tin oportunidat pa risibí un persona mayor di edat na bishita, òf dos persona un mayor di edat kompaña pa un menor di edat. Ta nifiká ku no ta permití dos persona mayor di edat na bishita.

Mester presentá ku identifikashon válido, vestuario adekuá. No ta permití drenta ku slòf, karson kòrtiku, ni karson kibra, ni kamisa manga aden. Bishitantenan ku ta bin for di eksterior mester presentá ku un prueba di Antigeentest no mas bieu ku 48 ora.