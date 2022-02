Beëdiging Directeur Bedrijfsvoering Hof van Justitie

WILLEMSTAD – Vrijdag 11 februari 2022 is drs. J.A.A. (Ton) Rooijers door de President van het Hof mr. Mauritsz de Kort beëdigd in de functie van Directeur Bedrijfsvoering van het

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij bekleedt de functie met ingang van 1 februari 2022 en is per deze datum lid van het Bestuur van het Hof.

Door zijn jarenlange ervaring is Ton Rooijers geen onbekende in de rechtspraak. Hij was vanaf januari 2013 tot december 2021 werkzaam als niet-rechterlijk bestuurslid van rechtbank Rotterdam. Daarvoor is hij 11 jaar werkzaam geweest bij rechtbank Haarlem als directeur bedrijfsvoering en bestuurslid. Ton Rooijers is benoemd voor een periode van vijf jaar. Ton Rooijers volgt Coryse Barendregt op.

Met zijn toetreding is het bestuur weer volledig, dat verder bestaat uit Mauritsz de Kort

(president), Alexander van Rijen (vicepresident belast met vestiging Sint Maarten), Jacques Keltjens (vicepresident belast met vestiging Aruba) en Maroeska Scholte (vicepresident belast met vestigingen Curaçao en Bonaire).

