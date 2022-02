Reunion di CBCS i Sint Maarten Bankers Association tokante eksperensia di konsumidó na Sint Maarten

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — Den kuadro di e reunionnan regular entre Centrale Bank van

Curaçao en Sint Maarten (CBCS) i e stakeholdernan na Sint Maarten, presidente di CBCS, Sr.

Richard Doornbosch i direktora di CBCS Sint Maarten, Sra. Raquel Lo Fo Wong, tabatin un

enkuentro ku Sint Maarten Bankers Association (SMBA) djárason dia 16 di febrüari último.

Meta prinsipal di e enkuentro tabata pa trata e esfuersonan ku e bankonan lokal ta hasiendo pa

mehorá eksperensia di e konsumidónan na Sint Maarten ora di usa servisio bankario. A papia

spesialmente riba rekisito pa habri i sera kuenta di banko, derecho di konsumidó i prosedimentu

di keho.

CBCS i SMBA ta di akuerdo ku si un kliente individual (un persona natural) ta kumpli ku e

rekisitonan, unabes ku e duna banko e dokumentonan nesesario di identifikashon, prueba di

adrès i prueba di entrada, e lo mester por habri un kuenta di banko denter di 10 dia di trabou.

Den un komunidat digitalisá, un kuenta di banko ta indispensabel pa bo por partisipá den

aktividat ku ta enbolbé sèn. Kisas den futuro no muchu lehano por tin inovashon ku lo ofresé

alternativa pa esaki. Pero debí ku, por ehèmpel, e diferente tiponan di digital wallet no ta konektá

bon ku otro, nan utilidat komo un medio di pago ku bo por usa pa tur propósito ta keda limitá.

Mas aleu, a papia ampliamente riba e rekisitonan legal pa por habri un kuenta komersial na

banko. Generalmente, e proseso di aseptashon pa e tipo di kuenta akí ta mas kompliká i pues

mas largu tambe, ya ku CBCS ta eksigí pa e bankonan komersial determiná ken ta e beneficial owner

i ken ta outorisá legalmente pa aktua na fabor di e kompania. Tin biaha, no ta fásil pa determiná

esei. Ademas, lei ta eksigí pa e banko komprondé e kompania su komportashon pa loke ta

transakshon, pa asina e por rekonosé aktividat inusual riba e kuenta.

E bankonan komersial a indiká ku un negoshi lokal chikitu tambe lo mester por habri un kuenta

denter di e mesun 10 dianan di trabou ku ta konta pa kliente individual, unabes ku banko a risibí

tur dokumento nesesario. Mas aleu, nan a splika ku habrimentu di un kuenta di banko ta un

desishon komersial. Kada instituto komersial ta disidí kuantu riesgo e ta dispuesto di tuma i, debí

na esei, kisas tin sierto individuo i kompania di alto riesgo ku lo no por habri un kuenta di banko

na Sint Maarten. CBCS a enfatisá ku ta importante pa e bankonan tin prosedimentu adekuá di

identifikashon, customer due diligence, i monitoreo di transakshon pa tur nan klientenan, ya ku CBCS

ta bai intensifiká supervishon riba e áreanan akí. Na mes momento, e prosedimentunan ei no

mester stroba e klientenan eksistente i prospektivo di risibí un servisio ekselente.

Por último, a papia riba e prosedimentunan di keho ku e bankonan komersial ta usa. CBCS i

SMBA a keda ku nan lo sigui dialogá riba e tema akí i tambe otronan.

Willemstad, 18 di febrüari 2022

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

