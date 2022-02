Minister President Evelyn Wever-Croes:

GOBIERNO DI ARUBA TIN TUR ATENCION PA E CONFLICTO NA UKRAINA

Diabierna mainta 25 di februari, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a dirigi su mes na pueblo di Aruba den un discurso nacional en bista di e invasion di Rusia den Ukraina. Consecuentemente Merca y Union Europeo a impone sanccionnan riba Rusia haciendo esaki un conflicto internacional hopi complica.

“Mundo ainda ta purba di recupera di COVID-19, y awor nos ta haya nos confronta cu esaki.

Apesar cu ta trata di un conflicto cu ta casi 10 mil kilometer leu, den e mundo global cu nos ta aden, conflictonan asina sin duda ta bay tin efectonan riba nos tambe.

P’esey mi ta dirigi mi mes na boso, pa di un banda nos tur ta alerta y prepara, y na otro banda, pa nos no bay den panico. E suseso aki ta un otro shock externo, cu nos no tin ningun influencia riba dje. Mescos cu Covid tambe tabata un shock externo cu nos no por a influencia, ni kico nos a haci, nos tabata sa cu e lo yega Aruba y afecta nos tambe. Asina e conflicto aki ta tambe, y nos mester prepara p’e mescos cu nos a prepara pa COVID. Nos a haci’e un biaha caba, nos por haci’e atrobe.

Ta importante pa bo sa cu Gobierno di Aruba ta haciendo tur lo posibel pa ta miho informa posibel di e situacion, pa asina por tuma e miho decisionnan pa nos pais y pa cada ciudadano. Pa asina nos por ta prepara pa mitiga e efectonan cu bin di e conflicto aki y sigura e siguridad nacional di nos pai.

Nos no ta mira cu e invasion di Rusia den Ukraina lo tin efecto directo riba Aruba awor, pero indudablemente nos tambe lo sinti e efectonan indirecto.

Kico asina nos por spera?

Prijs di crudo a aumenta drasticamente, pasobra door di e conflicto y sancionnan economico severo, crudo a bira algo schaars, y e paisnan grandi ta uza nan poder riba e crudo pa influencia e conflicto. Pa nos esey kiermen cu prijs di gasoline lo bay aumenta, y si e conflicto sigui pa mas tempo, hasta prijs di awa y coriente lo por aumenta cu tempo, door di e conflicto aki. Gobierno lo trata di mitiga esaki, mas tanto cu ta na nos alcanse, pero mester tene na consideracion cu nos poder financiero no ta hopi grandi ainda door di e efectonan di COVID.

Nos ta vigila tambe ki efecto esaki tin riba nos turismo, dependiendo di ki posicion Merca tuma den esaki, por pone cu mericanonan lo pensa na pospone nan vacacion pa Aruba. Nos ta trahando caba, a traves di ATA, pa monitorea esaki y pa tuma decisionnan pa mitiga e efecto. Mientras tanto, ban nos cada un sigui trata nos bishitantenan cu cordialidad y amabilidad, pa asina nan sigui bishita nos.

Otro efecto cu nos ta hopi alerta pe ta atakenan cibernetico, “cyber security”, pa esaki nos tin un maneho caba y nos a bin ta preparando pa evita un calamidad. Nos a avisa tur empresa y instituto vital caba, y mi kier haci un apelacion na cada ciudadano pa ta extra alerta pa hacking di computer y celular, y pa tuma accionnan preventivo m Empresanan mester educa empleadonan, update password, y sea extra alerta. Den e siguiente dianan nos lo duna mas informacion, conseho y tips simpel con abo por proteha bo mes contra atakenan cibernetico.

Nos ta monitorea tambe e situacion na Venezuela, en bista cu Presidente Maduro a expresa su sosten na Rusia. Marina Hulandes ta extra alerta pa cu esaki, maske nos no ta premira problema riba e tereno aki.

Inflacion indudablemente lo bira un problema pa henter mundo, y pa Aruba tambe, debi cu Aruba ta importa practicamente tur producto; consecuentemente nos ta importa inflacion di otro pais tambe. Esaki lo afecta nos debe nacional y e capacidad di pago di debe door di interes halto. Tur esaki ta pone cu nos lo mester ta mas economico, cambia nos habitonan di gasta placa, spaar awa y coriente, ‘car pool’ pa trabou of ora di hiba iuinan scol, biba mas saludable, talves planta mas, etc.

Esaki ta locual awor nos ta mirando pa Aruba. Ohala cu ningun di e retonan aki bira realidad, pero si en caso nan bira realidad, e ta importante pa nos ta prepara. Pa Gobierno ta prepara, pa nos sector comercial ta prepara, pa tur ciudadano prepara, pa henter Aruba ta prepara.

Apesar cu ta temponan dificil, mi ta para aki bo dilanti, un biaha mas, pa pidi bo pa NO bay den panico. Ban keda cu cabes friew pasobra si nos tur bay den panico, of nos bira negativo, ta problema y reto so nos ta wak.

Sigui noticianan internacional, pero no keda wak nan henter dia, pa e no deprimi bo; no bay tras di cada noticia cu sali, cu bo no sa si ta fake of no, no ta tur alerta ta aplicable pa Aruba. Gobierno lo duna update regular, di informacion relevante pa Aruba. Tene cuenta cu e situacion ta cambia lihe, y p’esey ta importante pa sigui noticia oficial di Gobierno.

Y ban purba wak tur cos desde un angulo positivo, pa asina nos mira solucion pa e problemanan y oportunidadnan nobo cada dia.

Mi ta sigura bo cu Gobierno tin tur atencion pa e conflicto aki. Tur nos instituto y autoridadnan, Relacion Exterior di Hulanda, Marina Hulandes, Seguridad Nacional, NCTVI, ta trahando hunto pa monitoria y conseha Gobierno di e desaroyo pa asina garantisa e siguridad nacional di Aruba. Y nos ta traha hunto cu instituto y autoridadnan den Reino Hulandes y internacional. Nos no ta nos so den esaki.

Mientras tanto, nos cu ta kere den e Ser Supremo, loke nos por haci ta uni den oracion. Oracion pa e pueblo di Ukraina cu ta bibando momentonan di teror y hopi angustia. Oracion pa sano huicio prevalece, y oracion pa un resolucion pacifico pronto.

