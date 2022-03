KOMUNIKADO DI PRENSA 112 /2022

2 mart 2022

Atvertensia na doñonan di negoshi.

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Polis ke rekordá ku tin dos material di reskate hidrouliko ku ta den sirkulashon, prosedente

di ladronisia di kuerpo di bombero.

Tin indikashon ku e materialnan aki ya a keda usá durante di algun kiebro den negoshinan,

kaminda prinsipalmente kahanan fuerte a keda forsá.

Pa medio di e komunikado aki, polis ke atvertí propietarionan di negoshi, pa no laga hopi

sèn kèsh den nan kahanan fuerte den negoshi.

Alabes ke pidi komunidat pa sigui yuda Kuerpo Polisial pa pone man mas pronto posibel

riba e mashinnan aki.

Algun siman patras, nos a publiká e tipo di mashin aki riba nos facebook, di manera ku un i

tur por tuma nota di loke ku polis ta buskando pa konfiská.

Si kualke siudadano tin informashon tokante di e robonan di e mashinnan aki ku a tuma

lugá dia 5 di yüni 2014 na e pòst di brantwer na Mundu Nobo i 6 di febrüari 2022 for di e

pòst di brantwer na Barber, tuma kontakto ku polis na 917 of e liña anónimo 108.

Di e manera aki bo tambe ta kontribuí na e investigashon i solushon di e kaso.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype