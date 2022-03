FIESTA A CABA DEN DIMAS, FORENSIC AUDIT TA NA SU LUGA:

7.2 miyon na ICT di DIMAS y no ta ni pa 50% cla?

Minister di Labor, Energia & Integracion durante su rueda di prensa ultimo a comparti cu pueblo di Aruba e ‘tip of the iceberg’ informacion di locual cu el a bin ta encontrando den DIMAS desde cu el a asumi e encargo 20 di september 2021.

SERVICIO VIP DEN 24 ORA.

Y manera e mandatario mes a bisa cu locual cu el a comparti den e rueda di prensa ta solamente e topico di ICT. Pero cu ainda e mester bay riba e servicio vip unda cierto clientenan por fix permiso den 24 ora. Esey di loke nos a bin compronde lo mester bira un rueda di prensa riba su mes.

Pero locual cu a babuca comunidad ta locual cu e Minister di DIMAS a divulga, cu tin 7.2 miyon florin gasta na un ICT di DIMAS, cu pa colmo no ta ni pa 50% cla? Esaki ta malgastamento di placa di pueblo sin ningun sentido di responsabilidad alguno, algo inaceptabel. Ademas di e malgastamento, cierto faborecidonan tabatin acceso ilimita na e ICT te hasta riba tablet cu telefon, violando privacy wet por completo y na mes momento habriendo caminda ilimitadamente pa corupcion, fixmento di permiso etc.

Esaki ta completamente inaceptabel y MEP ta aplaudi e iniciativa di Minister Glenbert Croes pa bin cu un forensic audit. Integridad y credibilidad di un departamento manera DIMAS ta pa añanan largo den cuestionamento y a bira tempo pa haci ‘opschoning’ y trece bek paz y husticia den e departamento ey.

DIMAS for di tempo di AVP hunto cu e departmento di DPL tabata wordo uza unicamente p’e mandatarionan por fix permiso a cambio di pago. Ontheffing na gran escala, otorgamento di permiso na gran escala. Y locual cu ta straña nos ta cu e tempo aya e directora di DIMAS no a haci ningun denuncia. Esaki ta pone bo cuestiona su intencion y motibo pakico contra Glenbert Croes si el a entrega keho. Por ta Glenbert Croes ta cobando caminda cu nan no kier pa e yega?

En todo caso partido MEP ta para pa integridad y ta apoya Minister Glenbert Croes den su lucha y afan di trece integridad bek den nos departamentonan di Gobierno cu pa añanan largo a wordo mancha pa corupcion door di ex mandatarionan di AVP.

