KOMUNIKADO DI PRENSA 178 /2022

3 aprel 2022

Ta bai kuminsá aktua di forma severo kontra dùmpmentu di shushi ilegal.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Ya pa basta tempu a bin ta tuma nota ku na diferente parti aki na Kòrsou, ta eksisití

diferente sítionan na unda algun siudadano a tuma pa kustumber di benta shushi.

Diferente área den mondinan ku ta parti di nos flora i founa, a keda práktikamente

kombertí den un landfill chikí, kaminda ku por konstatá tantu shushi di konstrukshon,

shushi di kas i otro tipo di shushi.

Aparte di e bista ku esaki ta duna na prinsipalmente esnan ku ta bishitá nos isla, ku ta gusta

eksplorá e áreanan aki, e ta sòru pa hopi molèster pa habitantenan ku ta biba den e

serkanía pero tambe ku ta situá na kilométernan leu for di e landfillnan klandestino aki.

Por tuma nota tambe ku ta koba diabas i despues usa e buraku ku a keda kreá aki pa

depositá shushi i despues kima esakinan.

Pa no papia mes di plaganan di djaka i otro inkumbiniensianan ku esaki ta sòru p’e.

Ta trata aki di abusu konsiderabel ku ta keda kometé kontra di nos medio ambiente pero

tambe infringimentu di nos leinan ku ta rigi òrdu públiko i daño na salú di hende,

prinsipalmente nos muchanan chikí i hendenan di edat avansá.

E komportashon aki no ta aseptabel i ta bai aktua di forma severo kontra di e violashon aki.

Kuerpo Polisial huntu ku diferente otro instansia di gobièrnu ta bai uni forsa, pa riba tur

frontera, kada organisashon riba su área di responsabilidat, atendé ku man duru kontra di

esnan ku deliberadamente ta skohe pa basha shushi den mondi i na sítionan prohibí, en bes

di hasi uso di landfill, ku ta destiná pa esaki.

