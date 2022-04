VNW – Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad

Jedrek Magdalena wil baseball op Curaçao verder professionaliseren

Baseball is op Curaçao razend populair: duizenden mensen op het eiland beoefenen actief de sport of maken wedstrijden en toernooien mogelijk. De Vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, Erwin Arkenbout, liet zich door Jedrek Magdalena, de voorzitter van de baseballfederatie Febeko, informeren over hoe de sport op Curaçao is georganiseerd en wordt beoefend. Ook spraken zij over de reden waarom er gemiddeld zoveel spelers afkomstig van Curaçao en Aruba in de hoogste regionen van de grootste baseballcompetitie ter wereld, in de Verenigde Staten, spelen. Jedrek werkt keihard aan het verder professionaliseren van de sport op Curaçao en zoekt daarbij ook naar productieve en evenwichtige samenwerking met bijvoorbeeld de baseballbond in Nederland. Tot slot vertelde hij dat de federatie op 1 mei aanstaande met een website live gaat. Vanaf die datum is dus nog meer informatie over baseball op Curaçao toegankelijk.

—

Jedrek Magdalena ke sigui profeshonalisá beisbòl na Kòrsou

Beisbòl ta sumamente popular na Kòrsou; míles di persona ta ehersé e deporte aktivamente na Kòrsou i ta hasi kompetensia posibel. Jedrek Magdalena, presidente di e federashon di beisbòl na Kòrsou, Febeko, a duna Representante di Hulanda na Kòrsou, Aruba i Sint Maarten, Erwin Arkenbout, informashon di kon e deporte ta organisá na Kòrsou i kon esaki ta tuma lugá. Tambe nan a papia tokante e motibu kon bin tin tantu hungadó di beisbòl di Kòrsou i Aruba ta hunga na nivel haltu den e kampionatonan di beisbòl na Merka. Jedrek ta traha duru pa sigui profeshonalisá e deporte na Kòrsou i den esaki ta buska kolaborashon produktivo i balansá ku por ehèmpel e bònt di beisbòl na Hulanda. Entrante 1 di mei e wèpsait di e federashon ta bai live. For di e dia ei mas informashon di beisbòl na Kòrsou lo ta aksesibel.

