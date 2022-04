Kòrsou mester será kabes pa atendé COHO!

Sr. Pisas ta atmití di no tin kòntròl riba trayekto COHO.

Willemstad — Partido PIN a konstatá ku, sin nunka a papia habrí ku parlamento di Kòrsou riba e proposishon di un lei di konsenso di Reino pa pone un órgano Ulandes goberná nos, promé minister Pisas, den su karta di 28 di mart pasá ku a lèk, a informá gobièrnu Ulandes ku e no tin un mayoria den Staten pa e proposishon pa e lei di reino COHO. Remarkabelmente sr. Pisas ta mustra riba parlamento, gruponan den komunidat i ekspertonan ku e mes no a papia ku ne, pa tapa su neglisensia di no a guia e proseso asina importante riba un lei ku e mes a bai di akuerdo ku ne sin a buska e sostén nesesario.

Demokrasia na peliger

Ta bon ku gobièrnu porfin a duna indikashon di ke skucha gruponan den komunidat i tambe ekspertonan ku a ekspresá nan preokupashon profundo ku e lei di COHO. Nos ta spera ku bèrdat e konsiensia ku nos demokrasia i autonomia ta na peliger tei awor serka minister president, pasobra e lei ta kontra di e prinsipio demokratiko di mas basiko, esta k’un pueblo mester determiná su mes presente i futuro i no otronan 9000 kilometer leu na otro banda di oseano.

Staten: ‘no mas lei di konsenso’

Meskos ku ta mustra riba e preshon eksterno riba nos demokrasia, PIN ta úrgi gobièrnu pa drenta den konsulta ku representantenan di nos pueblo, esta parlamento di Kòrsou. Esaki tambe ta un regla basiko di demokrasia. E konsulta aki mas aún ta nesesario pasobra den su karta pa sra. Van Huffelen Gobièrnu mes ta mustra riba e moshon di sèptèmber 2020 den kua parlamento a bisa: ‘no mas lei di konsenso’.

Ke men, no por siguí atendé un tema importante manera e lei di konsenso di COHO sin interkambio regular ku parlamento. Pió ainda si gobièrnu ta konsiente ku e mayoria di parlamentarionan no ta sostené e lei di COHO manera e ta aworaki!

Konsulta na nivel di Reino

Riba su mes PIN ta apoyá e idea pa un ‘Koninkrijksoverleg’ — un konsulta entre e paisnan den Reino komo partnernan igual — pa por yega na resultadonan ku ta kumbiní pueblo di Kòrsou. E pregunta ta sinembargo: dikon no a proponé esaki muchu mas prome?

Nesesidat di dialogo interno konstante

PIN a i ta siguí mustra riba e importansia di dialogo interno konstante. Gobièrnu mester invitá oposihon pa sinta huntu i sera kabes riba e temanan importante pa Kòrsou. Tambe PIN ta bolbe ripiti e sugerensha pa organisá un dialogo nashonal kòrtiku, pa pone nanishinan den mes direkshon na bienestar di Kòrsou. Esaki mester sosodé promé ku un konsulta na nivel di Reino. Ki bal papia na nivel di Reino si bo no ta papia na kas?

Ademas lo ta bon pa na nivel di gobièrnu i parlamentonan di Kòrsou, Aruba i Sint Maarten tambe palabrá kon ta kana huntu riba e diferente temanan promé ku sinta na nivel di Reino ku Ulanda aserka.

Partido PIN ta úrgi gobièrnu pa tuma e inisiativanan nesesario e siman aki mes i hasi esaki sí publikamente konsiderando e urgensia dje asuntu.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype