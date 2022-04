Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia

Djabierne 22 april 2022 mi tabata tin e honor komo lider di Partido Nashonal di Pueblo (PNP) pa dirigí palabra riba e dia históriko.

E dia kaminda huntu nos a selebrá 74 aña di Partido Nashonal di Pueblo (PNP). Awe mainta mi a para ketu riba e historia di Doktor i Partido Nashonal di Pueblo, tambe mi a para ketu riba e echo ku mirando e historia i e echo ku partido nashonal a kumpli 74 aña di eksistensia, mester pone nos realisá ku partido mester habri su portanan pa pèrmiti hóbennan drenta.

Pasobra e hóbennan aki ku e ánimo i sentido di lucha ta nesesario pa e partido por sigui. Komo partido nos mester sigui invertí den nos hóbennan.

E Presidente Merikano, Franklin Delano Roosevelt, den su spich na e Universidad di Pennsylvania a bisa lo siguiente:

“We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future.”

