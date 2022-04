Boxeo Aruba April 23

Op 23 april vonden er op Aruba Amateur bokswedstrijden plaats, waarbij boksers van de Curaçaose clubs Boka Boxing Club en Supreme Boxing Centre met succes deelnamen.

Shermilon Susana en Christine Francisca boksten demonstratiepartijen tegen respectievelijk Pharris Pilier en Maureen Werleman.

Ryshendrick Mongen (15) verloor van Tristan Romero (17).

Raychendell Bakkoord (18) won van Brandon Rhoden (18).

Fabian Williams (18) verloor door split decission van Ricky Hernandez Peralta (20).

Tijdens de hoofdpartij won Dwinley Mathilda (18) door RSC (Referee Stops Contest) in de derde ronde van Damian Pinas (20).

Al met al goede resultaten en ervaringen rijker.

De volgende activiteiten van CuraBox zijn de Power Punch Challenge op woensdagmiddag 27 april (Koningsdag) bij de boogjes in Punda en wedstrijden op 28 mei in SDK.

Voor meer informatie bel de voorzitter Edwin Baas via 5242504 of de vice-voorzitter Andy Frans via 5297211.

