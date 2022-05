Kindervragenuur belooft politiek vuurwerk

Op dinsdag 17 mei 2022 vindt voor de derde keer het Kindervragenuur plaats. Kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit Dongen, Genemuiden, Tilburg, Urk en Wagenborgen nemen plaats in de blauwe Kamerzetels. Zij zullen minister-president Rutte, de ministers Harbers, Staghouwer en Dijkgraaf en staatssecretaris Van der Burg aan de tand voelen over onderwerpen die hen bezighouden: de Nederlandse democratie, dierenwelzijn, landbouw, milieu en onderwijs. Het Kindervragenuur wordt voorgezeten door Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Ingezonden vragen

De Tweede Kamer heeft uit alle inzendingen de volgende vijf scholen en vragen geselecteerd:

Basisschool De Borne uit Tilburg aan minister-president Mark Rutte:

Is het mogelijk dat kinderen uit groep 7 en 8 maandelijks vanuit een kinderkabinet ideeën voorleggen aan de regering, zodat de regering weet wat er bij kinderen speelt?

Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool uit Urk aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat:

Wat wordt er gedaan tegen de stijging van het water?

Basisschool de Kronkelaar uit Wagenborgen aan staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid:

Waarom hebben dierenambulances – net als politie, brandweer en gewone ambulances – geen voorrang?

Eben-Haëzerschool uit Genemuiden aan minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

Wat gaat er de komende jaren veranderen in de landbouw?

J.J. Anspachschool uit Dongen aan minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

Kun je naar de universiteit als je in armoede leeft?

De vijf winnende schoolklassen zijn uitgenodigd om op dinsdag 17 mei 2022 plaats te nemen in de plenaire zaal en hun vraag te stellen. De betreffende bewindspersonen zijn aanwezig om hun vragen te beantwoorden. Het Kindervragenuur vindt plaats voorafgaand aan het reguliere vragenuur, van 12.30 tot 13.30 uur. Het wordt live uitgezonden op de website van de Tweede Kamer, via de app Debat Direct en via NPO Politiek.

Traditie

Op 20 november 2018 vond het eerste Kindervragenuur plaats. Aanleiding was de motie-Raemakers c.s., die de Tweede Kamer opriep om een Tweede Kamer-take-over te organiseren, waarbij Nederlandse jongeren via een Kindervragenuur vragen kunnen stellen aan leden van het kabinet. De eerste twee edities van het Kindervragenuur waren een groot succes, met interessante en inhoudelijke vragen.

In 2020 en 2021 kon het Kindervragenuur i.v.m. de geldende coronamaatregelen niet doorgaan. Het Kindervragenuur van mei 2022 vervangt het Kindervragenuur van november 2021. De scholen die toen gewonnen hadden mogen nu alsnog naar Den Haag komen. In november 2022 is er weer een regulier Kindervragenuur.

