Parlementaire Assemblee NAVO bezoekt Tweede Kamer

De Parlementaire Assemblee van de NAVO brengt van woensdag 11 mei tot en met vrijdag 13 mei een bezoek aan de Tweede Kamer. Een groep van 29 parlementariërs uit de dertig NAVO-landen bespreekt samen met Eerste en Tweede Kamerleden de toekomst van de NAVO en de veiligheidssituatie in de wereld.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp verwelkomt de internationale parlementariërs.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp verwelkomt de internationale parlementariërs in de Tweede Kamer. Daarna ontvangt de Nederlandse delegatie van de NAVO hen. De parlementariërs vertegenwoordigen twee commissies van de NAVO: democratie en veiligheid, en trans-Atlantische betrekkingen. Het bezoek stond gepland in juni 2020, maar werd vanwege de coronapandemie uitgesteld.

Nederlandse delegatie

Namens Nederland is Kamerlid Salima Belhaj (D66) delegatieleider en gastvrouw. Zij verheugt zich de groep te ontvangen. “We hebben een interessant programma met verschillende experts en sprekers, waaronder ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Daarnaast bezoeken we diverse organisaties. Ik vind het goed om ook het Nederlandse perspectief op internationale veiligheidsvraagstukken te laten horen en om hierover met mijn collega’s uit de andere landen van gedachten te wisselen.”

Programma

Tijdens het tweedaagse bezoek ligt de nadruk op de toekomst van de NAVO en de veiligheidssituatie in de wereld. Hierbij is specifiek aandacht voor de Nederlandse prioriteiten en perspectieven, getrokken lessen uit de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan en het MH17-dossier. Een ander thema is de gepleegde oorlogsmisdaden in Oekraïne.

De NAVO Assemblee brengt ook een bezoek aan de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) en het NAVO uitvoerend agentschap inzake communicatie en informatie (NCIA).

Parlementaire Assemblee NAVO

De NAVO-Assemblee is een overleg van parlementsleden uit de dertig NAVO-landen. Het heeft als doel de dialoog tussen parlementariërs te bevorderen over veiligheidsvraagstukken. Nederland heeft een delegatie van zeven leden en zeven plaatsvervangende leden, afkomstig uit zowel de Eerste als Tweede Kamer. Naast twee plenaire sessies per jaar vinden er regelmatig commissievergaderingen plaats, steeds in een andere lidstaat. Ditmaal organiseert de Nederlandse delegatie het bezoek.

