Aqualectra ta lansa kampaña pa: INOVASHON DEN SERVISIO NA KLIENTE DI AQUALECTRA KU ‘MI AQUALECTRA DIGITAL’

Willemstad 15 di Mei 2022 – Den kuadro di Aqualectra su kompromiso pa krese i bira un kompania ku konstantemente ta pone klientenan komo punto di enfoke sentral den tur loke ku ta keda hasí, e kampaña ‘Mi Aqualectra Digital’ a keda lansá djaluna 16 di mei. E kampaña tin e meta pa Aqualectra duna kontinuashon na e proseso di transishon pa klientenan bira mas digital i efisiente den maneho di konsumo di awa i koriente. Durante e kampaña lo brinda informashon i instrukshonnan nesesario pa yuda klientenan suskribí na MiKuenta. Komo parti di e kampaña Aqualectra lo rifa premionan atraktivo durante tres sorteo, manera por ehèmpel krédito pa kubri gastunan di awa i koriente. Tur kliente ku suskribí òf ‘update’ nan informashon personal riba e portal di MiKuenta durante e periodo aki te ku 16 di yüni ta partisipá outomátikamente den e sorteonan. Durante e mesun periodo aki i lunanan benidero Aqualectra lo lansa servisionan digital nobo pa sigui hasi bida di su klientenan mas fásil.

Digitalisashon ta un di e tantísimo métodonan ku Aqualectra a skohe pa trese inovashon i asina mehorá su servisio na kliente durante e lunanan benidero. Manera ta konosí, e portal di MiKuenta ya a keda introdusí den pasado i e ta e promé plataforma digital pa klientenan di Aqualectra. Fuera di MiKuenta, e proyekto di Meter Inteligente (AMI), den kua Aqualectra ta instalando meternan inteligente di awa i koriente rònt Kòrsou, tambe ta forma parti di e infrastruktura di Mi Aqualectra Digital. Aqualectra a nota ku ainda tin un parti di nos poblashon ku no a logra suskribí na MiKuenta. Den futuro Aqualectra lo sigui outomatisá su servisio na kliente gradualmente ku servisionan digital nobo i den mesun rosea, sierto servisionan ku nos konosé pa hopi aña lo stòp di eksistí. Hustamente pa e motibu aki, durante e próksimo luna e enfoke ta keda riba yuda fasilitá e kliente pa forma parti di Aqualectra su transishon digital den servisio na kliente.

Kada un di e tres sorteonan lo konsistí di dies premio den forma di krédito pa kubri gastunan di sea koriente, awa òf komestibel. Ganadónan tin e libertat pa skohe individualmente na kiko ta deseá di uza e montante di premiashon. E premio mayó di kada sorteo ta na balor di ANG 500. Por lo demas, lo tin tres premio di ANG 350, dos premio di ANG 250 i kuater premio di ANG 100 pa kada sorteo. Personanan ku gana lo no forma parti di e siguiente sorteonan di e kampaña. Personanan ku no gana lo sigui forma parti di e siguiente sorteonan outomátikamente. Pues mas trempan un kliente suskribí na MiKuenta òf ‘update’ su informashon personal, mas chèns e tin pa gana. Por bishitá e portal di MiKuenta via mikuenta.aqualectra.com. Fechanan di sorteo lo keda anunsiá próksimamente. Aqualectra ta invitá tur kliente pa forma parti di e movementu di Mi Aqualectra Digital i asina disfrutá di e benefisionan ku e diferente solushonnan digital lo brinda. Di e forma aki Aqualectra ta trahando duru pa sigui Krea bo Aqualectra.

Aqualectra lanceert campagne over:

NIEUWE INNOVATIEVE DIENSTEN VOOR AQUALECTRA KLANTEN ‘MIJN DIGITALE AQUALECTRA’

Willemstad 15 Mei 2022 – Aqualectra streeft naar continue ontwikkeling en het centraal stellen van haar klanten en in het kader hiervan start het nutsbedrijf vanaf 11 Mei de campagne ‘Mijn Digitale Aqualectra’. De campagne heeft als doel de klanten van Aqualectra te ondersteunen met de stap naar het digitaal en efficiënt beheren van water- en elektriciteitsconsumptie. Tijdens de campagne wordt zowel informatie als de benodigde instructies aangeboden waarmee klanten ondersteund worden bij het registreren bij ‘MiKuenta’. Als onderdeel van de campagne kunnen klanten tijdens drie lotingen interessante prijzen winnen, zoals krediet voor het betalen van water- en elektriciteitskosten. Alle klanten die zich vanaf 11 mei tot 11 juni registreren of die gedurende die periode hun persoonlijke informatie bijwerken op het MiKuenta platform, doen automatisch mee met de lotingen. In diezelfde periode en de daaropvolgende maanden lanceert Aqualectra haar nieuwe digitale diensten om haar klanten meer gebruiksgemak te bieden.

Digitalisering is één van de verschillende manieren waarop Aqualectra, door middel van innovatie, haar service aan klanten tracht te verbeteren. Zoals algemeen bekend is, heeft Aqualectra in het verleden het MiKuenta portaal gelanceerd als haar eerste digitale platform voor Aqualectra klanten. Naast MiKuenta is het Intelligente Meter project (AMI), waarbij Aqualectra over het hele eiland intelligente water- en elektriciteitsmeters installeert, ook onderdeel van het nieuwe digitale infrastructuur van Aqualectra. Door Aqualectra is waargenomen dat een deel van de bevolking zich nog niet heeft geregistreerd bij MiKuenta. Aqualectra zal automatisering van haar diensten voortzetten met nieuwe digitale services en tevens zullen bestaande diensten langzaamaan ophouden met bestaan. Juist daarom wordt de komende periode zoveel aandacht geschonken aan het ondersteunen en faciliteren van klanten om mee te varen in de transitie naar het gebruik maken van digitale services.

Alle drie lotingen bevatten tien prijzen die bestaan uit krediet waarmee elektriciteits- en waterrekeningen of etenswaar betaald kan worden. Winnaars kunnen zelf kiezen hoe ze uit bovenstaande opties hun gewonnen bedrag besteden. De hoofdprijs tijdens de lotingen is een bedrag van ANG 500. Daarnaast heeft men tijdens elke loting kans op het winnen van één van de drie ANG 350 kredieten, twee kredieten van ANG 250 en vier kredieten van ANG 100. Nadat een deelnemers gewonnen heeft kan die niet meer deelnemen aan overige lotingen tijdens deze campagne. Overige deelnemers blijven automatisch kans maken op één van de prijzen. Dus je maakt meer kans om te winnen door je snel te registreren bij MiKuenta of door je persoonlijke informatie bij te werken. Het portaal van MiKuenta kan bereikt worden via mikuenta.aqualectra.com. De lotingdata worden binnenkort bekend gemaakt. Aqualectra nodigt al haar klanten uit om mee te varen in de nieuwe digitale beweging waarmee klanten toegang krijgen tot de verschillende voordelen en digitale oplossingen die aangeboden worden. Op deze en andere manieren blijft Aqualectra zich inzetten om onze Aqualectra verder te ontwikkelen onder haar motto KreandoBoAqualectra.

