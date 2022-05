Mester mantené Kòrsou komo zona di pas

Trabòu pa Kòrsou TPK a tuma nota di ku armada hulandes lo ke operá ún ‘drone’ modèl “reaper” den teritorio di Kòrsou. TPK kier enfatisá ku nos no ta kontra di kontròl ni inovashon, pero mester mantené Kòrsou komo zona di pas i mester tin mas kontròl riba armada hulandes komo ku aki no ta Hulanda kaminda nan por hasi i deshasí manera nan kier!

Nos kier sa di minister presidente, bou di kua regla, lei o ordenansa armada hulandes ta operá aki na Kòrsou. Un ‘drone’ di e magnitut aki ta trese hopi tenshon den e área mirando ku e ‘drone’ aki ta un arma militar sumamente peligroso. Nos tur ta kòrda e kaso di “AVA Air”. Tur aerolinea mester di sierto pèrmit (komersial o di kargo) pa por operá. Den kuadro di e ‘drone’ nan aki, tur permit ta regla? Korda kiko a pasa na kampo Dovale na Wacawa kaminda a konstrui sin permit. Esaki pues ta lanta pregunta pa minister di VVRP, esta si e ‘drone’ aki tin tur dokumentashon i pèrmit pa por operá den nos teritorio. Nos tin leinan den kuadro di “drone no fly zone”.

Den media a bisa ku e ‘drone’ lo bin yuda ku kontròl pa lokual ta nos kostanan i detekshon di kriminalidat. TPK kier sa si lo tin di paga e servisionan aki anto di unda e fondonan aki lo bai sali, mirando ku servisio di e ‘drone’ aki ta algu sumamente kostoso. Otro pregunta, CFT a duna konseho riba esaki si resultá ku tin gastu pa pais?

Tambe TPK kier sa kon sigur hinter e operashon di e ‘drone’ aki ta, mirando ku e ‘drone’ por wòrdu dirigí for di distansia, por èhèmpel for di Hulanda. TPK ta di opinion ku no tin mester di un ‘drone’ di e magnitut aki pa kontrolá i/o detekshon. I tambe ku mester bini ku un struktura poko mas rígido pa armada hulandes, komo ku ta parse ku armada hulandes ta hasi manera Kòrsou ta di nan anto ku no tin ku duna kuenta i rason na ni gobièrnu ni parlamento di Kòrsou.

Tweede Kamer ta pendiente pa vota riba un moshon di Peter Valstar (VVD) relashoná ku ‘drone’ nan ku ta harmá. VVD ta forma un mayoria ku partidonan CDA i CU ku ta den koalishon.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku sekretario di Trabou Pa Kòrsou TPK, sr. Jonathan Symor na 528-0058.

