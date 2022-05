BUT I KONFISKASHON PA BUTAMENTU DI FEVER RIBA KAMINDA PUBLIKO / BOETES EN VERBEURDVERKLARING VOOR FEVEREN OP DE OPENBARE WEG

19 di mei 2022

BUT I KONFISKASHON PA BUTAMENTU DI FEVER RIBA KAMINDA PUBLIKO

Djárason 18 di mei Korte di Promé Instansia a kondená tres hòmber, S.H., J.S. en R.G., pa butamentu di

fever riba kaminda públiko. Nan a haña but te ku NAF 1.000,- ku un tempu di prueba di tres (3) aña i a

konfiská nan outonan kondishonalmente. Esaki ta nifiká ku nan lo pèrdè nan outo permanentemente si

gara nan ta sea buta fever òf ta kometé kalke otro delitu (di tráfiko) atrobe den e tres añanan benidero.

Ministerio Públiko (OM) ta satisfecho ku e verediktonan. Esaki ta demostrá ku e enfoke di e problema di

fever ta funshonando. E kasonan ta konserní un Toyota Starlet hel i un Mazda RX7 bèrdè.

Tradishon

Tur dos outo tabata paresé ku frekuensia riba videonan di fever riba Facebook i den gruponan WhatsApp.

Butamentu di fever ku outo i bròmer ta un fenómeno ku ta sosodé ku basta frekuensia na Kòrsou. E

shownan por konta semper ku hopi públiko. OM ta konsiente ku hopi hende ta konsiderá butamentu di

fever komo un tradishon i ku polis no mester mete ku esaki. Sinembargo OM i polis ta haña ku butamentu

di fever no tin lugá riba kaminda públiko. Polis ta risibí hopi keho di molèster di zonidu i molèster (en

general). Sobretodo, butamentu di fever ta hopi peligroso, pasó e públiko ta indefenso i tin un riesgo haltu

pa aksidentenan grave.

Enfoke spesial di polis riba medionan sosial

For di desèmber 2021, Kuerpo Polisial di Kòrsou (KPC) huntu ku Ministerio Públiko a kuminsá mantené

òrdu pa ku butamentu di fever di un manera mas intensivo. Polis no ta kontrolá solamente riba kaya, sino

ku tambe ta hasi investigashon pa ku e videonan di fever riba medionan sosial. Di e manera aki a rekonosé

e outo bèrdè i tambe esun hel, a lokalisá esaki nan i tambe a identifiká e doñonan. Na momentu ku

deskubrí butamentu di fever, ta kita e outo- i bròmernan for di e doñonan i OM ta pidi Korte pa e

konfiskashon, sea ku ta di forma kondishonal òf no. Konfiskashon ta nifiká ku no ta debolbé e vehíkulo,

pero ku lo bende esaki òf e ta keda destruí.

E dos kasonan aki no ta úniko. Luna pasá tambe a konfiská un bròmer ku a usa pa buta fever i ku despues

a wòrdu mandá riba un outo di polis. Den un otro kaso a konfiská un outo kondishonalmente. OM ta

spera ku e manera di mantené òrdu nobo aki lo kondusí na un desplasamentu di butamentu di fever riba

kaminda públiko pa butamentu di fever regulá kaminda gobièrnu por pone kondishon pa ku siguridat. OM

i KPC lo kontinuá ku e mantenshon di òrdu aki.

BOETES EN VERBEURDVERKLARING VOOR FEVEREN OP DE OPENBARE WEG

Op woensdag 18 mei heeft het Gerecht in Eerste Aanleg drie mannen, S.H., J.S. en R.G., veroordeeld voor

het feveren op de openbare weg. Ze kregen boetes tot NAF 1.000,- met een proeftijd van drie (3) jaar en

hun auto’s werden voorwaardelijk verbeurd verklaard. Dat betekent dat ze hun auto definitief kwijt zijn

als ze in de komende drie jaren nogmaals worden betrapt op feveren of een ander (verkeers)delict. Het

Openbaar Ministerie is tevreden met deze vonnissen. Het toont aan dat de aanpak van het feverprobleem werkt. Het gaat om een gele Toyota Starlet en een felgroene Mazda RX7.

Traditie

Beide auto’s kwamen veelvuldig voor op fever-filmpjes op Facebook en in Whatsappgroepen. Het feveren

met auto’s en motoren is een fenomeen dat vaak voorkomt op Curaçao. De shows kunnen rekenen op

veel publiek. Het OM is bewust van het feit dat fever door velen als een traditie wordt beschouwd,

waarmee de politie zich niet moet bemoeien. Het OM en de politie vinden echter dat fever niet thuis

hoort op de openbare weg. De politie ontvangt veel klachten van geluidsoverlast en hinder. Bovenal is

fever erg gevaarlijk, omdat het publiek niet is afgeschermd en er een groot risico is op ernstige

ongelukken.

Speciale aanpak van de politie op social media

Vanaf december 2021 is het Korps Politie Curacao (KPC) samen met het Openbaar Ministerie intensiever

gaan handhaven. De politie controleert niet alleen op straat, maar stelt sinds kort ook onderzoek in naar

fever-filmpjes op social media. Zo zijn de groene en gele auto herkend, getraceerd en de bestuurders en

eigenaren ook geïdentificeerd. Bij ontdekking van fever worden de auto’s en motoren in beslag genomen

en het OM verzoekt het Gerecht om de voertuigen al dan niet voorwaardelijk verbeurd te verklaren.

Verbeurdverklaring betekent dat het voertuig niet wordt teruggegeven, maar wordt verkocht of

vernietigd.

Deze twee zaken staan niet op zich. Afgelopen maand werd er ook een motor verbeurd verklaard die

feverde en daarna inreed op een politieauto. In een ander geval werd een auto voorwaardelijk verbeurd

verklaard. Het OM hoopt dat het gewijzigde handhavingsbeleid leidt tot een verschuiving van fever op de

openbare weg, naar een gereguleerde fever waarbij de overheid voorwaarden kan stellen ten aanzien vande veiligheid. Het OM en KPC zullen de komende tijd dit handhavingsbeleid voortzetten.

