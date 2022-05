Prome Minister Evelyn Wever-Croes GOBIERNO DI ARUBA TA ORGUYOSO DI LANSA E “ARUBA GENDER POLICY” “Mi mester bisa cu personalmente pero tambe den nomber di Gobierno di Aruba mi ta sumamente orguyoso di e documento aki”

ORANJESTAD – Dialuna mainta durante conferencia di prensa di gobierno, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a anuncia cu Gobierno di Aruba lo lansa e “Aruba Gender Policy” diamars mainta durante e conferencia di Hende Muhe Fuerte.

Sra. Jocelyn Croes, Presidente di e comision di SDG di Aruba lo presenta e Aruba Gender Policy cu ta e maneho di genero nacional di pais Aruba. Gobierno a cuminsa cu e documento aki na 2018-2019 hunto cu Nacionnan Uni. E parti di “UN Women” a institui un comision consistiendo tambe di profesionalnan local cu hunto a traha riba e maneho di genero. E documento aki ta describi e situacion actual, unda mester pone atencion, con pa combati e situacion di desigualdad na Aruba y ki tarea ken tin.

Gobierno lo entrega e prome ehemplar na Secretario di Estado sra. Alexandra van Huffelen, pa despues mande Parlamento y pone riba e website di gobierno pa comunidad di Aruba por tin acceso na dje.

“Hecho ta cu oficialmente no mag tin diferencia mas entre hende homber cu hende muhe, ni pa pago di trabou ni pa posicion. Defacto nos sa cu tin diferencia ainda, y cu hende muhe tin un posicion mas atrasa cu hende homber den nos comunidad. Ami ta di opinion cu participacion di hende muhe ta crucial pa nos tin decisionnan balansa. Pa logra esaki nos mester tuma accion awor, sino nos ta bay perde tur loke e hende muhe nan di generacionnan anterior a logra.

E gender policy aki ta manera nan ta yame “A call to Action” Mi ta manda un invitacion pa henter comunidad bay traha duro pa asina nos por logra e igualdad di genero. Nos mester cuminsa cerca nos muchanan muhe y muchanan homber di chikito caba. Esaki no ta un tarea pa scol of pa gobierno so, sino pa mayornan, tanchinan y wela y welonan. Si nos kier pa e futuro decisionnan di nos pais wordo haci mas balansa awe nos cada un mester prepara nos mes pa esey.” Prome Minister a expresa.

Premier Wever-Croes ta gradici e comision principal y tur esnan cu di un of otro manera a duna nan aporte. Un danki tambe na conseho di minister pa nan sosten dunando nan aprobacion na e maneho aki.

Prome Minister a expresa di ta sumamente orguyoso cu Aruba ta un di e prome paisnan den region for di e banda di Reino Hulandes cu un gender policy asina, y ta extende un invitacion na comunidad pa sigui e conferencia di “Hende Muhe Fuerte” mayan live a traves di TeleAruba.

