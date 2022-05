Parlamentario Sheldry Osepa Mi no ta komprondé dikon ta diskutí ku Campo Alegre mester habri of nò.

Loke mi ke pa tur hende kòrda ta ku gobièrnu t’ei pa tur hende. Tantu pa nos ku ta kere, pero tambe pa esnan ku no ta kere. Esnan ku ta na Campo so nan ta logra baha nan strès, mester tin e chèns ei. P’esei, esnan ku no ta bai, kòrda riba esnan ku tin mester di dje. Pero, nunka husga niun hende paso husgamentu ta di Dios. P’esei, ami ta kere ku gobièrnu no mester stroba Campo di habri. No promové, pero tampoko strob’é. Laga kada ken biba i laga biba.