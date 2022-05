Debat over bemoeienis van het ministerie met OMT-adviezen

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 24 mei plenair over de bemoeienis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de OMT-adviezen. Minister Ernst Kuipers van VWS komt voor het debat naar de Kamer. Het debat is vanaf 19.10 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Ernst Kuipers toen hij nog voorzitter was van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jaap van Dissel van het RIVM in 2020.

Wijzigingen

Het ministerie van VWS heeft in het begin van de coronapandemie de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) geprobeerd aan te passen, stelde het programma Nieuwsuur in februari 2022 na onderzoek. Het ministerie probeerde tekstuele wijzigingen in conceptadviezen aan te passen, dat is in sommige gevallen ook gebeurd.

Duizenden documenten

Nieuwsuur onderzocht duizenden documenten die het ministerie onder druk van de Tweede Kamer openbaar maakte over de eerste maanden van de coronacrisis. Uit mailwisselingen bleek dat het ministerie van VWS aanpassingen deed in teksten en adviezen van het OMT, voordat deze beschikbaar werden voor het publiek.

De Tweede Kamer stelde vragen over deze kwestie. Het OMT is een onafhankelijk orgaan, de politiek mag zich daar niet in mengen, aldus de Kamer. Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg een debat aan over dit onderwerp. Volgens minister Kuipers van VWS gaat het om verduidelijkingen die ambtenaren aanbrachten in de tekst. Kamerleden vergaderen hierover tijdens het zogeheten dertigledendebat met minister Kuipers.

Dertigledendebat

Een dertigledendebat is door een minderheid van de Tweede Kamerleden aangevraagd. Ten minste dertig Kamerleden moeten het verzoek tot een debat steunen. Op deze manier kan een debat toch op de agenda worden gezet zonder meerderheid. Het doel van een dertigledendebat is om snel op actuele gebeurtenissen in de samenleving te kunnen reageren. Bij een dertigledendebat krijgen Kamerleden meestal drie minuten spreektijd, behalve fracties die uit één persoon bestaan. Die krijgen anderhalve minuut spreektijd.

Volg het live

Share on: WhatsApp