Minister Wever: E Ley di regulacion di credito na e consumidor ta mehora e posicion financiero di e ciudadano di Aruba.

Diabierna ultimo, dia 3 di juni 2022, Minister Geoffrey Wever di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel tabata den Parlamento pa defende e concepto di ley di regulacion di credito na consumidor, esta e ‘ontwerp-Landsverordening regeling consumentenkrediet’ (LCK). Parlamento a aproba e LCK cu 15 voto na fabor y 1 voto contra. E LCK ta stipula condicionnan ora di otorga credito di placa, credito di bienes of ora di empeña articulonan. Credito di placa ta encera ora un dunador di credito ta fia e consumidor un suma di placa cu e consumidor mester paga bek den un termino determina, mas interes. Nos ta papia di credito di bienes ora un consumidor ta cumpra articulonan riba credito cu e obligacion pa paga e balor di e articulonan aki poco-poco, den un periodo deteremina, mas interes. Empeño di articulonan ta ora e consumidor ta duna un cas di empeño (‘pawn shop’) articulonan pa cual e consumidor ta ricibi un suma di placa. Den caso cu e consumidor no paga e suma di placa fia bek, e ta perde propiedad di e articulo. Den hopi caso ta trata productonan di hopi balor manera hoya of herencia di famia.

Na Aruba credito cu interes excesivo (‘woekerrente’) ta wordo otorga na consumidornan den gran escala. Den e casonan aki hopi biaha mas placa ta wordo fia na e consumidor cu e ta apto pa paga bek sin cu esaki ta trece otro obligacionnan financiero den peliger (‘overkreditering’). Den mayoria caso e consumidor ta encontra su mes den un circulo vicioso door cu cada bes e ta fia placa pa paga prestamonan anterior. E pago di debenan a bira pa hopi hende un parti fijo (y grandi) di e patronchi di gastonan. Mescos ta conta pa e compra di articulo riba credito y acuerdonan cu ‘pawn shops’. E desaroyo aki no solamente tin consecuencia negativo financieramente pa e consumidor, pero tambe pa su condicion mental.

Pa e motibo aki Minister Wever ta haye necesario pa regula e forma con ta duna credito na e consumidor. Esaki por sosode door di entre otro pone un maximo na e porcentahe di interes riba e credito y door di stipula regla pa evita exceso di credito. Pa cu esaki e dunadornan di credito mester trata un peticion di credito di manera mas diligente door di haci un investigacion di e situacion financiero di e consumidor pa determina si e credito cu ta wordo pidi ta apropia pa e consumidor mirando su situacion financiero. Pa logra esaki e registracion di credito pa e consumidor na Aruba ta indispensabel.

Na maart 2022 e LCK a wordo trata den Parlamento pa prome biaha. E momento eynan Minister Wever a pidi pa schorsing di e reunion door cu e tabata di opinion cu e concepto tabata falta mas “body” y instrumentonan esencial pa refleha completamente e proteccion di e consumidor. Asina e concepto anterior tabata stipula cu na momento cu tin violacion di porcentahe di e interes maximo, e consumidor lo por a pidi hues pa anula e contrato. E stipulacion aki lo a trece cune cu un grupo di cuidadano, cu no tin conocemento legal, lo mester a paga un abogado of otro consehero huridico pa haci e caso pa nan. Banda di esaki, den caso cu e contrato wordo anula, e consumidor lo mester a paga bek ful e suma cu ya caba ela fia den un solo biaha of paga ful e suma di e articulo cu ela haya pa usa. Minister Wever no ta haya esaki un proteccion husto pa e ciudadano cu ya caba ta encontra su mes den situacion financiero dificil. Na lugar di esaki Minister Wever a regla cu den caso di violacion di entre otro e porcentahe di interes maximo, e suma cu e consumidor a paga riba e maximo, ta sin base legal (‘onverschuldigd betaald’). Den e caso aki e consumidor por simplemente manda un carta na e dunador di credito den cual e consumidor ta indica cu e no ta bai (sigui) paga e interes cu a wordo cobra riba e porcentahe di interes maximo y cu e dunador di credito mester paga bek tur pago cu e consumidor por a haci caba a base di e porcentahe di interes riba e maximo.

E porcentahe di interes maximo no a wordo stipula ainda. Pa esaki Minister Wever a laga haci un prome investigacion independiente den cual ta tene cuenta cu diferente aspecto, entre otro cu e rendabilidad di e negoshi di e dunador di credito. Minister Wever ta desea pa mas investigacion wordo haci tocante esaki pa proteha tanto e interes di e consumidor contra un interes di credito excesivo, como e posibilidadnan pa e dunador di credito pa nan negoshi ta rendabel.

Banda di e autoridad pa stipula un porcentahe di interes maximo, e LCK ta duna autoridad na Minister encarga cu Asuntonan Economico pa stipula e suma maximo cu por cobra na ‘late payment fees’, na ‘early payment fees’ y tambe na e suma cu por cobra na gastonan di incasso den caso cu e consumidor no ta cumpli cu su obligacionnan di pago.

Siguientemente lo sigui cu e fase di ratificacion di e LCK. Pa esaki por drenta na vigor lo mester stipula algun norma di ehecucion. Den e cuadro aki Minister Wever te remarca cu ya caba Banco Central a prepara e prome concepto di e ‘ministeriële regeling’. Minister Wever ta positivo pa mira cu tanto coalicion como fraccion di AVP y fraccion di MAS a aproba e ley cu ta na beneficio di e consumidor. E introduccion di e LCK, esta e Landsverordening regeling consumentenkrediet, lo ta un paso importante den proteccion di e consumidor contra “woekerrente” y exceso di credito.

