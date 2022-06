Kamervoorzitter bij herdenking in Kamp Vught

In Kamp Vught werden op zondag 12 juni bij het Monument der verloren kinderen de kindertransporten van 6 en 7 juni 1943 herdacht. Kamervoorzitter Vera Bergkamp hield een toespraak.

“Bij herdenken hoort het terug volgen van het spoor”, zo sprak Bergkamp. “We luisterden naar het verhaal van Evelyn Askolovitch-Sulzbach. Zij was voor het eerst terug op de plek vanaf waar ze op vierjarige leeftijd werd weggevoerd naar Westerbork en daarna Bergens-Belsen wist te overleven. Bij herdenkingen hoort óók een boodschap van hoop. Hoe moeilijk het ook is om het in deze inktzwarte geschiedenis te vinden: we moeten wel.”

Kinderkamp

In totaal werden 1296 Joodse kinderen uit kamp Vught via Westerbork gedeporteerd. Zij werden op transport gesteld onder het mom van overplaatsing naar een speciaal kinderkamp. Aangekomen in vernietigingskampen in Polen werden de meeste kinderen echter vrijwel meteen vergast.

Papieren vlinders

“Het is hoopvol dat op herdenkingen als vandaag, kinderen en jongeren aanwezig waren”, besloot de Kamervoorzitter. “Natuurlijk de nazaten van de overlevenden, maar ook schoolkinderen uit Vught die de namen voorlazen en papieren vlinders in het hek legden. Om dit nooit meer te vergeten.”

