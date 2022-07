Daisy Coffie: Kiko ta maneho di gobièrnu relashoná ku nos monumentonan?

Frakshon Coffie a tuma nota di algun karta ku “Stichting Monumentenzorg Bonaire”, e fundashon pa kuido di monumento, a manda pa gobièrnu sin haña kontesta riba nan. Ta trata di 5 karta entre desèmber 2019 i novèmber 2021. Komo e Fundashon no tabata risi­bi reak­shon, últimamente a disidí di manda kopia pa miembronan di Konseho Insular. E kartanan akí ta trata dos tópiko. Finansiamentu di restourashon di monu­men­to i posishon di “Stichting Monumentenzorg Bonaire”. Pa straño ku ta parse ni un reakshon “Stichting Monumentenzorg Bonaire” no a risibí riba e kartanan aki.

Den e kartanan akí e trabounan di preparashon ku “Stichting Monumentenzorg Bonaire” a bin ta hasi ta bini na òrdu, sin ku e fundashon haña e reakshon i/òf sosten nesesario di parti di gobièrnu. Ta inkreibel kon gobièrnu ta atendé ku nos monumentonan. Si no duna ni e organisashon ku gobièrnu mes a in­sta­lá pa guia e trabou e sosten nesesario, kiko ta para di e monumentonan mes. Te ku awor “Stichting Monumentenzorg Bonaire” a duna aporte na: – Krea lei pa kuido di monumento – Krea un konseho di monumento – Krea “Stichting Monumentenfonds – Fundashon Fondo pa Monumento” – Organisá vários aktividat den kuadro di Dia di – Monumento Boneiru. E dia tambe a keda instituí riba insistensia di “Stichting Monumentenzorg Bonaire”. – Duna konseho pidí òf no-pidí na Kolegio – Ehekutivo den kuadro di restorashon i maneho di monumentonan – Krea un Plan di monumento pa 2021 – 2024.

“Stichting Monumentenzorg Bonaire” aparentemente ta duna di su parti i gobièrnu no ta ni reakshoná riba nan petishonnan. Loke ta mas di lamen­tá ta ku tin fondonan aksesibel via “Nationaal Restauratiefonds – Fondo Nashonal pa Restorashon” pa loke ta trata mantenshon di monumento, pero sin koperashon di go­bièr­nu esakinan no ta bira disponibel.

Esaki tin su konsekuensianan: ‘Komo ehèmpel nos no tin mester di bai masha leu. Aki den Pasanggrahan mes nos por mira e konsekuensianan palpabel di e situashon aki. Passangrahan ku ta sentro di nos go­ber­na­shon, un di e monumentonan mas mahestuoso di nos isla, mes ta haña un tra­to ku por kualifiká komo un falta di interes kompleto di parti di nos gobièrnu. Nos lo ke invitá prensa pa nan mes por tuma nota ku splikashon di e situashon na Pasang­grahan ku tabata den dekadensia kaba i awor ku e último awa ku a kai a bira muchu mas pió ainda.

Pa no tin mal komprendementu: e situashon di Pasanggrahan nos a usa komo ehèm­pel, pero no ta esei ta loke ta mas importante di e asuntu. E problema ta e ma­ne­ra ku gobièrnu ta atendé ku “Stichting Monumentenzorg Bonaire” ku por guia e situashon i hasi loke te nesesario pa e monumentonan haña e atenshon ku nan meresé. Nos ta spera ku gobièrnu lo tuma e inisiativa i bin Konseho Insular i splika kiko ta e situashon relashoná ku nos monumentonan i tambe “Stichting Monu­menten­zorg Bonaire”, ya pueblo por ta trankil sabiendo ku nos monumentonan tin e atenshon nesesario di parti di gobièrnu. No tin mester di sinta warda te ora nos hasi pregunta.

Wat is het beleid van het eilandbestuur met betrekking tot onze monumenten?

Fractie Coffie heeft kennis genomen van een aantal brieven die Stichting Monumentenzorg Bonaire naar het eilandbestuur heeft verzonden, zonder daar antwoord op te krijgen. Het gaat om vijf brieven tussen december 2019 en november 2021. Omdat de stichting geen enkele reactie heeft ontvangen, hebben ze laatstelijk besloten om copieën naar de leden van de eilandsraad te sturen. De brieven gaan over twee onderwerpen. Financie­ring van de restauratie van monumenten en de positie van de Stichting Monu­men­ten­zorg Bonaire. Hoe vreemd het ook mag lijken, Stichting Monumenten­zorg Bonaire heeft geen enkele reactie op deze brieven ontvangen.

In deze brieven komen de voorbereidingswerkzaamheden die Stichting Monumenten­zorg Bonaire verricht aan de orde, zonder dat de stichting daar de nodige reactie en/of steun voor krijgt zijdens het eilandbestuur. Het is niet te geloven hoe het eilandbestuur omgaat met onze monumenten. Als zelfs de organisatie die door het eilandbestuur zelf is aangesteld om leiding te geven aan de werkzaamheden de nodige steun niet krijgt, hoe zit dan met de monumenten zelf.

Tot nu toe heeft Stichting Monumentenzorg Bonaire een bijdrage geleverd aan het: – Creëren van wetten t.b.v.monumentenzorg. Een monumentenraad in het leven roepen. – Creëren van de Stichting Monumentenfonds. – Organiseren van activiteiten in het kader van – Monumentendag Bonaire. Ook deze dag werd ingesteld op aandringen van Stichting Monumentenzorg Bonaire. – Gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het Bestuurscollege in het kader van restauratie en beheer van de monumenten. Creëren van een Monumentenplan voor 2021 – 2024.

Het lijkt erop dat Stichting Monumentenzorg Bonaire haar deel bijdraagt, maar dat het eilandbestuur niet eens reageert op haar verzoeken. Wat nog meer te betreuren is, is dat er via het “Nationaal Restauratiefonds” toegang is tot fondsen voor wat betreft onderhoud van monumenten, maar zonder medewer­king van het eilandbestuur komen ze niet beschikbaar.

Dit zijn de gevolgen: Voor een voorbeeld hoeven wij niet ver te gaan. Hier in Passangrahan zelf zijn de tastbare gevolgen van deze situatie zichtbaar. De Passangrahan die het centrum van ons bestuur vormt, één van de meest majestueuze monumenten van ons eiland, krijgt zelf een behan­de­­ling van ons eilandbestuur die gekenmerkt kan worden als een totaal gebrek aan belangstelling. Wij zouden de pers willen uitnodigen om persoonlijk met de bijbe­ho­ren­de uitleg kennis te komen nemen van de situatie in Passangrahan die al in staat van verval verkeerde en dit is na de laatste regenval nog erger geworden.