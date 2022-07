MODELO DI MANEHO NOBO NA ACU

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG –Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (‘CBCS’) ta anunsiá ku

e ta efektuando un intervenshon breve pa e statüt i reglamento nobo di Algemene Spaar- en

Kredietcoöperatie ACU (ACU) keda adoptá. Komo resultado, e modelo di maneho nobo ku ACU

su Reunion General di Sosio (na hulandes, ‘ALV’) a opta p’e lo keda introdusí.

Dia 7 di mart 2021, ACU su Reunion General di Sosio a opta pa introdusí un modelo di maneho

mas moderno, sin desviá for di pensamentu kooperativista. Despues, ACU a lanta un Komishon pa

Kambio di Statüt, ku a konsistí di sosio di ACU. Trahando huntu ku un notario i diferente spesialista

riba tereno di kooperativa, e komishon di sosio a formulá un statüt i un reglamento nobo basá riba

e modelo di maneho ku ALV a opta p’e.

E statüt i e reglamento nobo ta deskribí e tarea- i kompetensianan di e direktiva i e hunta di

supervishon na un manera kla. Anteriormente, esei no tabata e kaso, i e inklaridat ei tabata un

fuente di diskordia den ACU. Awor, nombramentu di e miembronan di e dos órganonan akí ta

mihó reglá. Fuera di esei, lo profeshonalisá e kontrol interno di ACU su operashonnan. Tur esei ta

importante pa un instituto di krédito kooperativista, ya ku asina e fondonan di su sosionan ta mihó

salvaguardá.

Direktiva di ACU a pidi ALV pa adoptá e statüt i e reglamento nobo, pero esei no a tuma lugá. A

keda diskutí riba e tema sin bai dilanti. ACU tin vários aña kaba ta traha riba adaptashon di su

modelo di maneho. E instituto mes a rekonosé for di basta aña kaba ku, en bista di ACU su tamaño

aktual, su maneho no ta funshoná debidamente.

Konsistentemente, CBCS a bin ta mustra riba e echo ku ta importante pa introdusí un modelo di

maneho nobo, pa asina ACU, komo kooperativa, por tin un modelo di maneho ku ta kumpli atrobe

ku e eksigensianan di lei. CBCS su tarea ta di vigilá ku ta kumpli ku e eksigensianan ei. Ora esei no

tuma lugá, CBCS por usa e instrumentonan di supervishon ku e tin na su disposishon. Esei ta

presisamente loke ta sosodiendo. CBCS ta spera ku introdukshon di e modelo di maneho nobo lo

sosodé den kuestion di dia. Unabes esei tuma lugá, ta keda na ACU pa implementá e statüt i e

reglamento nobo.

Pa por informá públiko, i spesialmente e sosionan di ACU, CBCS lo tene un konferensia di prensa

den kurso di e siman aki, den kua lo splika e puntonan akí den mas detaye.

Willemstad, 19 di yüli 2022

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN