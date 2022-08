Resultado di kampionato MCB CSB Esaki ta resultado di wega number 2

Tizony Raap a empuga 2 kareda pa sostené e labor riba picher plate di 12

ponche di Jday Girigorie pa Souax derota Fenix ku skore di 7 pa 2

Souax : 7 kareda 5 hit 4 eror

Picher ganador : Jday Girigorie

Mihó bate Tizony Raap 1-1

Fenix : 2 kareda 1 hit 2 eror

Picher pèrdèdó : Elianne Kock

Mihó bate : Elianne Kock 2-1

E siguiente wega di kampionato MCB CSB lo ta djabièrnè 19:30 hr na Sam

Bunting Ballpark i tambe na Suvek Ballpark.

Djabierne 26 ougùstùs 2022 Sam Bunting Ballpark

19:30 hr Pichingolo Nissan v/s Liberty Fem A

21:30 hr Pichingolo Nissan v/s

The Fighting

Team Fem AA

Djabierne 26 ougùstùs 2022 Suvek Ballpark

19:30 hr Sta.Rosa Vanddis v/s Rising Trotters Fem A

21:30 hr Sta.Rosa Vanddis v/s Treasure Fem AA

