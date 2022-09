Tourism Corporation Bonaire ta selebrá Luna di Turismo 2022

‘Tourism after 5’ ku partnernan i stakeholdernan

Kralendijk (2 di sèptèmber 2022) – Tur aña nos ta selebrá Dia di Turismo riba 27 di sèptèmber. E aña akí Tourism Corporation Bonaire (TCB) a plania diferente aktividat den henter luna di sèptèmber.

For di djasabra 3 di sèptèmber 2022 tur bishitante ku yega nos isla ta haña un bon biní personal na Flamingo International Airport ku e ritmo boneriano di nos músika folklóriko lokal. Banda di esei bishitantenan por saka potrèt ku nos hendenan lokal den trahe folklóriko tradishonal. Komo muestra di apresio tur bishitante ta risibí un regalo di bon biní komo parti di nos programa pa mantené bishitante, yamá Embahador di Boneiru.

Riba djabièrnè 2 di sèptèmber TCB a organisá su evento di tur luna ‘Tourism after 5’. Durante e evento akí TCB a yama bon biní na Bonaire Bikers Club i su partnernan, ku na honor di Dia di Boneiru lo organisá diferente aktividat na nos isla. Tambe Rolando Marin, e ‘Information Officer’ di TCB, a keda honrá pa su 28 aña di trabou pa TCB i 34 aña di trabou den sektor turístiko. Sr Robert Loyd prosedente di Merka tambe a risibí rekonosimentu pa e 30 añanan ku e ta bishitá Boneiru. Atraves di tur e añanan akí sr Lloyd a keda den diferente akomodashon na nos isla i e último añanan e ta hospedá na Buddy Dive Resort.

Den koperashon ku e outor Denise de Jong-Rekwest, TCB a krea tambe un buki di turismo titulá: ‘Turismo na Boneiru, Mi Kultura, Mi Enkanto!’ ku dia 22 di sèptèmber ta keda lansá ofisialmente. Dia 23 di sèptèmber lo entregá e buki di turismo akí na tur skol na Boneiru, komo un medio di instrukshon pa siña mas tokante nos turismo, nos patrimonio lokal i nos kultura.

Dia 26 di sèptèmber TCB ta organisá su di dos Kumbre Turístiko Boneiru anual ku komo meta pa trese nos stakeholdernan aktivo i nos partnernan den turismo huntu pa papia tokante nos branding, nos komunikashon aéreo, nos merkadeo i nos strategia di relashonnan públiko i kompartí e último trèntnan i desaroyonan turístiko ku nan.

E aktividatnan di e Luna di Turismo ta terminá riba djabièrnè 30 di sèptèmber. E ora ei TCB ta organisá su evento di Taste of Bonaire. E tema di e evento ta enfoká riba Turismo i Kultura. Pa enbolbí nos hóbennan mas ku nos aktividatnan kultural, nos ta organisá un kompentensia di baile lokal eskolar ku nos músika tradishonal.

Pa mas informashon tokante nos aktividatnan den luna di sèptèmber bo por manda un email na marketing@tourismbonaire.com.

Tourism Corporation Bonaire celebrates Tourism Month 2022

Tourism After 5 with partners and stakeholders

Kralendijk (September 2nd, 2022) – Every year we celebrate Tourism Day on September 27th. This year, Tourism Corporation Bonaire (TCB) is planning different activities throughout the entire month of September 2022.

Starting Saturday, September 3rd 2022, all arriving visitors will be personally welcomed at the Flamingo International Airport with Bonaire’s island rhythm with local folkloric music. Additionally, visitors get to experience and take a picture with our locals dressed in traditional Folkloric outfits. As a token of appreciaton, all visitors will receive a welcome gift as part of our visitors retention program titled Bonaire Ambassadors.

On Friday, September 2nd, TCB hosted its monthly Tourism after 5 event. During the event TCB welcomed the Bonaire bikers club and partners, who will be having different activities on island in celebration of Bonaire Day. Also, Rolando Marin TCB’s Information Officer has been honored for his 28 years working for the company and for working in the tourism sector for 34 years. Recognition was also given to Mr. Robert Lloyd from the US for visiting Bonaire for 30 years. Throughout the years Mr. Lloyd has stayed at different acommodations on the island, and the last years he’s been staying at Buddy Dive Resort.

TCB in collaboration with the author Denise de Jong-Rekwest also created a Tourism book titled: ‘Turismo na Boneiru, Mi Kultura, Mi Enkanto!’ which will be officially launched on September 22nd. This tourism booklet will be provided to all schools on the island on September 23rd, as a tool to learn more about tourism and our local heritage and culture.

On September 26, TCB is organizing its second annual Bonaire Tourism Summit with the aim to bring our active tourism stakeholders and partners together to discuss our branding, air service, marketing and PR strategy moving forward. Once again TCB has invited keynote speakers and guest speakers, to discuss our 2023 strategy and share the latest tourism trends and developments.

The Tourism Month activities will end on Friday September 30th , TCB will be organizing its Taste of Bonaire event. The theme of the event is focused on Tourism & Culture. As part of involving our youth in our cultural activites, there will be a local school Dance competition with our traditional music.

For more information in regard to our activities during the month of September, please send an email to marketing@tourismbonaire.com.

Tourism Corporation Bonaire viert Toerismemaand 2022

‘Tourism after 5’ met partners en stakeholders

Kralendijk (2 september 2022) – Elk jaar vieren we de Dag van het Toerisme op 27 september. Dit jaar heeft Tourism Corporation Bonaire (TCB) in de hele maand september 2022 verschillende activiteiten gepland.

Vanaf zaterdag 3 september 2022 worden alle aankomende bezoekers persoonlijk verwelkomd op de Flamingo International Airport met het Bonairiaanse ritme van onze lokale folkloristische muziek. Daarnaast kunnen bezoekers op de foto met onze lokale bevolking in traditionele folkloristische kleding. Als blijk van waardering ontvangen alle bezoekers een welkomstgeschenk als onderdeel van ons programma om bezoekers te behouden, genaamd Ambassadeurs van Bonaire.

Op vrijdag 2 september heeft TCB haar maandelijkse ‘Tourism after 5’ evenement georganiseerd. Tijdens dit evenement verwelkomde TCB de Bonaire Bikers Club en partners, die ter ere van Bonairedag verschillende activiteiten op het eiland zullen organiseren. Ook werd Rolando Marin, de ‘Information Officer’ van TCB, geëerd voor zijn 28 jaar werken voor het bedrijf en 34 jaar werken in de toeristische sector. Er werd ook erkenning gegeven aan de heer Robert Lloyd uit de VS voor 30 jaar bezoek aan Bonaire. Door de jaren heen heeft dhr. Lloyd in verschillende accomodaties op het eiland gelogeerd en de laatste jaren verblijft hij in het Buddy Dive Resort.

TCB heeft in samenwerking met de auteur Denise de Jong-Rekwest ook een toerismeboek gecreëerd met de titel: ‘Turismo na Boneiru, Mi Kultura, Mi Enkanto!’ (‘Toerisme op Bonaire, Mijn Cultuur, Mijn Bekoring!’) dat op 22 september officieel wordt gelanceerd. Dit toerismeboek zal op 23 september aan alle scholen op het eiland worden verstrekt, als een hulpmiddel om meer te leren over toerisme en ons lokale erfgoed en cultuur.

Op 26 september organiseert TCB haar tweede jaarlijkse ‘Bonaire Tourism Summit’ met als doel onze actieve stakeholders en partners in het toerisme samen te brengen om onze branding, luchtverbindingen, marketing en PR-strategie voor de toekomst te bespreken. Wederom heeft TCB keynote speakers en gastsprekers uitgenodigd om onze 2023-strategie te bespreken en de laatste toeristische trends en ontwikkelingen te delen.

De activiteiten van de Toerismemaand eindigen op vrijdag 30 september. TCB organiseert dan haar Taste of Bonaire evenement. Het thema van het evenement is gericht op Toerisme en Cultuur. Om onze jongeren te betrekken bij onze culturele activiteiten, wordt er een lokale schooldanswedstrijd georganiseerd met onze traditionele muziek.

Voor meer informatie over onze activiteiten in de maand september kunt u een e-mail sturen naar marketing@touris