KURSO DESAROYO PERSONAL / CURSUS PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

KURSO DESAROYO PERSONAL

Komishon Treinen di Movementu di Pueblo Boneriano ( MPB) tin komo meta pa organisá, promové treinen i tayer pa fasilitá e pueblo Boneriano e konosementu i preparashon riba diferente aria. Mas konosementu un pueblo tin, mas mihó prepará e ta, pa konfrontá retonan den su desaroyo.

Komishon Treinen di Movementu di Pueblo Boneriano a aserká sr. Oscar Castillo (eks dosente i eks polítiko) pa duna un treinen di DESAROYO PERSONAL.

Sr. Castillo no ta deskonosí riba e tereno akí, i tin hopi konosementu riba e área di desaroyo personal. E kurso akí tabata destiná na promé lugá pa nos miembronan eksistente i nobo, pero ku posibilidat pa kualkier habitante interesá segun espasio. E komishon organisadó ta hopi satisfecho ku e mas di 25 partisipantenan ku a inskribí i a partisipá aktivamente tres wikènt mainta, di 20 ougùstùs te ku 3 sèptèmber, di 9or pa 12or di mèrdia.

Temanan ku a keda tratá ta:

Asumí responsabilidat pa kambia bo bida.

Kon pa enfrentá problema den bo bida.

Balornan personal.



Kon dil ku bo ego .

. Kalidat di bo balornan pa determiná kalidat di bo bida.

Kibra ku kadena.

Bo infansia i problemanan sikológiko.

Manehá espektativa.

Ser agradesido.

Kon ta hiba un Diálogo.

Manehá bo rabia,



Manehá bo mente.

Kreensianan ku ta determiná bo kondukta i bo desishon.



Low self-esteem.

Na final di e treinen tur partisipante a risibí un sertifikado di partisipashon entregá pa sr. Castillo.

Partisipantenan a keda sumamente satisfecho ku e treinen i a pidi pa mas tipo di e treinen akí.

Komishon Treinen di Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) ta gradisí sr. Oscar Castillo i tur partisipante pa e tremendo enkuentro aki i ta spera ku pronto lo topa den e siguiente treinen.

Masha danki!

Na nòmber di Komishon Treinen MPB

Chon Theodora.

CURSUS PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

De Commissie Trainingen van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) heeft als doel het organiseren en promoveren van trainingen en workshops om de bevolking van Bonaire te voorzien van kennis en vorming op verschillende gebieden. Hoe groter de kennis die de bevolking heeft, des te beter is ze voorbereid om uitdagingen op haar ontwikkeling aan te gaan.

De Commissie Trainingen van Movementu di Pueblo Boneriano heeft dhr. Oscar Castillo (ex-docent en i ex-politicus) benaderd om een cursus PERSOONLIJKE ONTWIKKELING te geven.

Dhr. Castillo is geen onbekende op dit terrein, en heeft veel kennis op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Deze cursus was op de eerste plaats gericht op onze huidige en toekomstige leden, maar ook met de optie van toelating van een willekeurige inwoner. De organiserende commissie is erg tevreden met de meer dan 25 deelnemers die zich ingeschreven hebben en drie weken lang in de weekendochtenden actief hebben deelgenomen van 20 augustus tot en met 3 september, van 9 tot 12 uur.

De thema’s die behandeld zijn waren:

Eigen verantwoordelijkheid nemen om je leven te veranderen.

Hoe problemen in je leven aan te pakken.

Persoonlijke waarden.



Hoe met je ego om te gaan.

om te gaan. De kwaliteit van je waarden om de kwaliteit van je leven te bepalen.

Met de ketenen breken.

Je jeugd en je psychologische problemen.

Met verwachtingen omgaan.

Dankbaar zijn.

Hoe een Dialoog aan te gaan.

Met je woede omgaan,



Met je geest omgaan.

Denkwijzen die je gedrag en beslissingen bepalen.



Lage eigen waarde.

Aan het einde van de training kregen alle deelnemers een deelname certificaat door dhr. Castillo uitgereikt.

De deelnemers waren zeer tevreden over de training en hebben om nog meer van dergelijke trainingen gevraagd.

De Commissie Trainingen van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) wil dhr Oscar Castillo en alle deelnemers bedanken voor deze geweldige bijeenkomst hoopt spoedig elkaar weer te zien in de volgende training.

Hartelijk bedankt!

Namens de Commissie Trainingen MPB

Chon Theodora.