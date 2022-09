Minister Dangui Oduber

LOGRONAN DI SALUD PUBLICO DEN E PROME AÑA DI GOBERNACION

ORANJESTAD – Ya caba ta marca e prome aña den gobernacion di Gabinete Wever-Croes II. Den cuadro di esaki Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber ta elabora riba e logronan mas importante pa pais Aruba pa locual ta ministerio di Salud Publico. Minister Oduber a menciona cu su maneho ta basa riba mehoracion di e servicionan, mehoracion di e calidad di cuido y enfoca riba e parti di prevencion, invertiendo den esaki. Den e maneho aki lo percura pa ehecuta e Plan Nacional di Prevencion cu ta un plan cu a wordo crea hunto cu tur stakeholders den cuido na Aruba.

Un otro punto importante cu a logra den cuadro di Plan Nacional di Prevencion ta cu a aproba e ley “Landsverordening Beperking Tabaksproducten” cu ta prohibit humamento di sigaria den areanan publico. E ley aki tambe ta aumenta e edad minimo pa cumpra sigaria den e establecimentonan di 18 pa 21 aña di edad. Sigur un ley hopi importante cu parlamento di Aruba a aproba den cuadro di prevencion di salud.

Otro logro importante ta e desaroyonan den AruBig, e mandatario a duna di conoce cu ta bay sigui enfoca riba esaki y traha riba locual ta e instituto di calidad. AruBig tabata un logro grandisimo den Gabinete Wever-Croes I cu a sigui traha riba dje. Recientemente AZV a contracta e prome dokter yui di tera cu a studia den region, e la keda reconoci pa nos AruBig y a ricibo su contract di AZV. Asina pueblo por mira cu resultadonan concreto con AruBig ta crea posibilidadnan y oportunidadnan nobo pa tur esnan cu a studia medicina den region.

Pa locual ta e reforma cu a tuma lugar den AZV Gobierno a traha henter un “Road Map” pa haci tur e reformanan necesario pa por a cumpli cu e landspakket. Tambe pa por cumpli cu deseo cu Gobierno tin pa garantisa cu e fondonan di AZV ta keda sostenibel y pagabel. Segun e mandatario Aruba su cuido medico ta bou di presion continuo y por medio di e “Road Map” cu a ser prepara y diseña cu despues a keda comparti cu Gobierno Hulandes. Cu esaki Gobierno di Aruba ta bay percura y garantisa cu e fondonan di AZV ta keda manehabel no obstante tur e presionnan cu tin.

Minister Oduber a sigui bisa cu ta trahando tambe riba un acuerdo di cooperacion entre HOH y ImSan. Esaki ta den cuadro di eficiencia, den cuadro di reduccion di gastonan. Pa nos dos hospitalnan por traha den mihor cooperacion cu otro, den esaki Gobierno hunto cu HOH y ImSan ta yegando den e ultimo fase pa firma e acuerdo di cooperacion.

Un lista di e logronan den Salud Publico

• Introduccion di Ley di tabaco y implementacion

• Implementacion di AruBig pa asina contribui na un mihor control ariba calidad di professionalnan den cuido;

• Promer dokter yui di tera a drenta registro y firma contrato cu AZV

• Ehecucion Plan Nacional di Prevencion di malesanan di NCD’s; conferencia Expo Salud den September 2022 y pronto lo lansa e healthy lifestyle center cu e meta pa combati NCDs (november 2022).

• E proyecto den cuadro prevencion “Bo estilo di bida, bo medicina” esaki ta patronisa door di PAHO

• A firma un MOU cu Stichting BOB

• Aumento di e pensioen di biehes di 3% entrante januari 2023.

• A lansa e app MiPensioen

Minister Dangui Oduber a finalisa bisando cu asina Gobierno ta bay sigui traha segun e maneho cu tin. Haciendo inversionnan den cuido pa asina mehora e calidad di cuido y e servicio cu ta ser brinda na e comunidad Arubano.

Minister Dangui Oduber

LOGRONAN DI TURISMO DEN E PROME AÑA DI GOBERNACION TA IMPRESIONANTE!

ORANJESTAD – Despues di e aña Parlamentario ya ta marca e prome aña den gobernacion di Gabinete Wever-Croes II. Den cuadro di esaki Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber ta elabora riba e logronan mas importante pa pais Aruba pa locual ta trata ministerio di Turismo. E prome aña di gobernacion pa locual ta e nos turismo sigur tabata uno hopi exitoso y nos por ta hopi orguyoso di e prestacion di nos turismo, asina e mandatario a expresa.

Den luna di januari 2022 gobierno a anuncia e “Exit Strategy”, aki a delinea con Aruba ta sali di e pandemia pa asina enfoca riba e recuperacion di nos turismo. Danki na esaki awe nos por ta hopi contento cu e resultadonan cu nos a ricibi. Un recuperacion di nos turismo cu ya caba ta surpasando e nivelnan di aña 2019 cu ta un aña record pa Aruba. Tur e indicadornan di turismo ta indica esaki, por ehempel e cantidad di bishitante, e Rev Par (revenue per available room), e Average Daily Rate y e tourism receipt.

E tourism receipt ta un di e indicadornan mas importante cu ta midi e calidad di turista cu tin na Aruba, esaki ta wordo midi pa Banco Central. Caminda ta midi cuanto placa e turistanan ta laga atras den Aruba su economia, aki por a mira un aumento den e tourism receipt den comparacion cu aña 2019. Banco Central a raporta un crecemento di Aruba su economia den e prome cuartel di 2022 di 16.2%. Tur esaki ta danki na e cresemento di nos turismo y e strategia di recuperacion cu a enfoca riba dje.

Minister Oduber a duna di conoce cu banda di tur esaki tin varios proyecto cu ta andando y tin cu ta bay cuminsa e aña aki. Un di e proyectonan cu ta andando ta e renobacion y ampliacion di nos aeropuerto esta e proyecto di Gateway 2030. Esaki ta un proyecto hopi importante cu tin un inversion di 140 miyon dollar cu ta crea cuponan, ta crea un spinoff economico. E ta un proyecto cu ta mehora e infrastructura di nos aeropuerto, aumenta e capasidad maximo di nos aeropuerto caminda nos por brinda un mihor servicio na nos bishitantenan y nos localnan.

E mandatario a sigui bisa cu un otro proyecto grandi y importante ta e proyecto di Port City cu a keda anuncia recientemente. Esaki ta un proyecto di alrededor di un 1 biyon florin cu ta bin di sector priva. Placa cu APA genera di e proyecto aki lo bay wordo inverti bek den e infrastructura, caretera, landscaping, boardwalk y mantencion di esaki. E destaho publico ta bay cuminsa e aña aki y e proyecto mes lo cuminsa na aña 2023.

Den cuadro di diversificacion di nos turismo gobierno a anuncia diferente partnership nobo. A anuncia buelonan nobo di Sarpa Airlines directamente for di Colombia, Wingo Airlines tambe a anuncia buelonan adicional for di Colombia. Un logro historico tabata e anuncio di British Airways cu lo bula un buelo directo for di London cu pa añas tabata tin negociacionnan andando. E aña aki a intensifica e negociocionnan y pone e fondonan disponibel pa por a “seal the deal” di e acuerdo entre pais Aruba y British Airways. Esaki sigur ta un logro grandi y historico den cuadro di nos diversificacion.

Un lista di e logronan den Turismo

Proyecto di boei a keda ehecuta y a trece mas seguridad pa landradonan local y tambe e turistanan na e areanan cu lo bay haya boei ta, e area di Arashi, Malmok, Tres trapi, Palmbeach y Costa Linda.

Proyecto di Gateway 2030 Fase 1A

A trece diferente aeroliñanan manera Sarpa Airlines Sarpa Airlines : Medellin, Colombia – Aruba British Airways : London, Inglatera – Aruba

Restauracion completo di e trapi na Rodgers Beach

A firma un MOU cu Ok2Roam cu ta bay mehora e servicio na nos bishitantenan atraves di e Aruba Health Application

Recuperacion acelera di nos turismo di 91% den comparacion cu aña 2019

A trece e barco crusero Meinschiff na Aruba

Aruba a ricibi su prome Mega Crusero di Royal Caribbean Allure of the seas

A percura pa e proyecto di bari pa reciclahe na nos beachnan ta un realidad, esaki ta bay contribui na purba trece concientisacion den cuadro di e importancia di separacion di sushi. Proyecto piloto di ATA, AAA y AHATA.

Polis Maritimo a haya un edificio nobo na Aruba Ports Authority

Continuacion di e proyecto BABY BEACH WATERFRONT PROMENADE

Anuncio di e inicio proyecto di Port City entrante November 2022

Restoration di Palapa’s na Mangel Halto, Baby Beach, Tres Trapi, Boca Catalina y Malmok Area

Rodgers Beach Iconic and Monumental Stairs restoration

Optimatisacion di e contracto di TPEF Ploegen cu obhetivo baha gasto y tambe implementa un systema basa riba performance. Esaki ta contribui nan mantene TPEF su ploeg nan skerpi den nan trabou y alabes asina elavando e producto turistico.

Minister Dangui oduber a termina bisando cu gobierno ta bay sigui enfoca pa cumpli cu su maneho, cumpli cu nos vision. Ta bay sigui trece turistanan, sigui trece turistanan afluente y sigui enfoca riba locual ta e diversificacion. Sin lubida tur locual cu ta wordo haci pa mantene producto Aruba competitivo. Di e forma aki a anuncia e bunita proyecto na baby beach cu ta forma parti integral di e master plan cu a keda presenta caba pa e desaroyo di Seroe Colorado. Minister Oduber tawata determina pa percura pa despues di pandemia nos turismo por bounce forward y e resultadonan di turismo pa loke ta nos recuperacion ta impresionante. Aruba ta e di dos pais den henter mundo cu a recupera su turismo mas liher.