TÉKNIKONAN DI AQUALECTRA A LOGRA RESOLVÉ MAYORIA STORING KOUSÁ PA MAL WER

NO OPSTANTE E RETONAN KU NAN A KONFRONTÁ

Willemstad 20 di Sèptèmber 2022 – Téknikonan di Aqualectra, no opstante e retonan ku e tormenta ku ayera djaluna 19 di Sèptèmber a kue Kòrsou di sorpresa, a logra resolvé un gran kantidat di e storingnan ku a surgi debí na maltempu ku bientunan duru i awaseru torensial. Di e 256 storingnan ku a surgi for di 7’or djaluna anochi te ku awe mainta 10’or, Aqualectra a logra solushoná 135. Di e sobrá 121 storing, 19 ta storingnan ku mester trata den mástanan ku ta karga e ret di Aqualectra. Bal menshoná ku Aqualectra no tabatin problema ku produkshon di koriente. Aqualectra, for di ayera nochi no a spar ningún esfuerso pa por reestablesé konekshon pa su klientenan ku a pèrdè koriente a konsekuensha di a mal tempu.

Ta kalkulá ku e último storing lo keda resolvé den 8 pa 10 ora abase di e kantidat di teknikonan ku tin ta traha duru pa reestablesé koriente. Pues Aqualectra lo sigui traha awe durante dia ku e mesun deligensha pa asina pone tur hende bèk riba ret.

E bientu duru ku a surgi a pone ku na hopi sitio entre otro wayanan di koriente a kibra, ophetonan manera palu a kibra i hasta mulina a kai riba wayanan di lus. Banda di esaki, e kantidat grandi di awa a pone ku na hopi kaminda e tera a saturá i konsekuentemente algun masta a lèn. Mester tene kuenta ku ora por ehèmpèl tin un storing na un kabel di alto voltahe, esaki por tuma 1 pa 2 ora pa resolvé. Tin situashon ku ta eksiguí mas tempu, manera por ehèmpel e situashon ku a surgi den área di Boka Sami i Jandoret.

Aki tabata trata di un kabel di alto voltahe ku pa kolmo tabata den mondi i ku mester a usa ekípo pisá pa habri kaminda den mondi pa e trabounan por a tuma lugá. Danki na esfuersonan grandi hasí, awe mainta tur hende den e área aki tabatin koriente bèk.

Aqualectra ke gradisí komunidat pa e komprenshon i indulgensha i lo sigui hasi su esfuerso pa restablesé suministro di koriente kaminda esaki ta nesesario ainda.