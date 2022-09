Tres kaptura pa Wardakosta i Defensa den Karibe

Mainta tempran di djadumingu 18 di sèptèmber, Sentro di Operashon Marítimo (MOC) di

Wardakosta Karibe Hulandes a alertá e barku patruyero tokante un boto sospechoso.

Despues di e notifikashon di MOC, Zr.Ms. Groningen a nabegá bai e lokalidat di e boto

sospechoso pa interseptá esaki. E avion patruyero Dash di Wardakosta tambe a keda

dirigí na e lokalidat pa asistí e barku patruyero.

Una bes den besindario e barku a lansa su dos botonan rápido di intersepshon, asina

yamá FRISC. Na momentu ku e pasaheronan di e go-fast a nota e FRISC-nan, nan a

purba hui i a kuminsa tira bultunan ku kontrabanda den laman. Al final despues di un

persiguishon kòrtiku e sospechosonan a keda detené. Riba e go-fast tabatin seis

sospechoso ku mas pakete ku droga.

Durante momentu di kaba di atendé e promé akshon, Zr.Ms. Groningen un biaha mas a

keda notifiká di un boto sospechoso. E biaha aki tambe e FRISC-nan a kuminsá ku

persiguishon pa obligá e boto pa stòp. E kuater pasaheronan di e boto akí a keda detené

i huntu ku e paketenan, ku supuestamente tabata kontené droga, a keda tresé a bordo

di Zr.Ms. Groningen.

Mas lat den dia a deskubrí un di tres go-fast ku tabata nabegá serka den besindario di e

barku patruyero Groningen. Un biaha mas a lansa e FRISC-nan pa sali bai investigá. A

resultá ku e boto tabata un go-fast, ku tres pasahero ku tabatin supuestamente bultunan

di kontrabanda na bordo.

A trese un total di 13 sospechoso i mas o ménos 3700 kilo di kontrabanda, di kua mitar

tabata kokaina i e otro mitar di mariwana, na bordo di Zr.Ms. Groningen. Tur e

sospechosonan mas e paketenan a keda entregá na outoridatnan na Kòrsou pa sigui

investigá e kasonan. E bultunan, despues di investigashon, a keda destruí.

Drie drugsvangsten voor Groningen en Kustwacht

In de vroege ochtend van zondag 18 september heeft het Maritiem Operatie Centrum

(MOC) van Kustwacht Caribisch Gebied het stationsschip geattendeerd op een

verdacht vaartuig. Na de melding van het MOC voer Zr.Ms. Groningen naar de locatie

van het verdachte vaartuig om deze te onderscheppen. Het patrouillevliegtuig van de

Kustwacht is ook naar de locatie gedirigeerd om het stationsschip te assisteren.

Eenmaal in de buurt lanceerde het schip haar beide snelle onderscheppingsboten, de

zogenaamde FRISC’s. Zodra de opvarenden van de go-fast de FRISC’s opmerkten

sloegen zij op de vlucht en probeerden pakketten met smokkelwaar over boord te

gooien. De verdachten werden uiteindelijk na een korte achtervolging staande

gehouden. Op het verdachte vaartuig bevonden zich zes verdachten met meerdere

pakketten met verdovende middelen.

Nog tijdens de afwikkeling van de eerste actie werd Zr.Ms. Groningen wederom

geattendeerd op nog een verdacht vaartuig. Ook dit keer zetten de FRISC’s een

achtervolging in om het vaartuig tot stoppen de dwingen. De vier opvarenden van deze

boot werden staande gehouden en samen met de pakketten met de vermoedelijke

verdovende middelen aan boord van Zr.Ms. Groningen gebracht.

Later op de dag werd tot slot een derde go-fast ontdekt dat vlakbij het stationsschip

voer. Hierop werden de FRISC’s wederom ingezet om op onderzoek uit te gaan. Het

vaartuig bleek een go-fast te zijn met drie opvarenden met aan boord pakketten

contrabande. In totaal zijn 13 verdachten en ruim 3700kg contrabande, waarvan de helft

cocaïne en de andere helft marihuana, aan boord van Zr.Ms. Groningen gebracht. Alle

verdachten zijn op een later moment overgedragen aan de autoriteiten op Curaçao voor

vervolging. De pakketten zijn, na nader onderzoek, vernietigd