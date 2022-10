Desishon di hues tokante di indokumentadonan

Willemstad, 30 di sèptèmber 2022

Awe hues den promé instansia a indiká ku e sirkunstansianan bou di kua e indokumentadonan ta wòrdu

detené den blòk 1 ta pasa e prueba di legalidat anto ku e adaptashonnan hasí na e blòk konserní despues

di e sentensia di Korte den promé instansia fechá 14 di yüli ta substansial, a lo menos sufisiente

substansial.

Durante di konstrukshon di e fasilidat nobo pa detenshon di stranhero a apuntá un area separá den Sentro

di Detenshon & Korekshon Kòrsou pa detenshon di stranheronan. No obstante e limitashonnan den e

presupuesto, gobièrnu a logra kumpli ku e kondishonnan básiko ku pa medio di tratadonan internashonal

ta mará na sentronan di detenshon. Por ehèmpel aktividatnan durante di dia, momentonan den airu liber i

akomodashon.

Ministerio di Hustisia ta traha duru pa halsa kalidat di e kapasidat di detenshon di stranheronan

indokumentá. Segun plan e sentro di detenshon nobo ta keda kla promé ku fin di aña. Ku esaki tur sobrá

defektonan pa loke ta trata e kapasidat di detenshon pa stranheronan indokumentá lo keda resolvé.

Uitspraak ongedocumenteerden 30 september 2022

Willemstad – De rechter heeft vandaag bepaald dat de detentieomstandigheden waaronder de

ongedocumenteerden worden gedetineerd in Blok 1, de toets der rechtmatigheid kunnen doorstaan en dat

de aanpassingen die zijn uitgevoerd aan het Blok na het eerdere vonnis van het Gerecht d.d. 14 juli 2022

substantieel, althans substantieel genoeg van aard zijn.

Gedurende de bouw van de nieuwe vreemdelingenbewaring faciliteit is een afgeschermd gedeelte van de

Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou aangewezen als vreemdelingendetentiefaciliteit. Ondanks de

aanzienlijke tekorten binnen het budget van de overheid heeft de overheid kunnen voldoen aan de

(rand)voorwaarden die verdragsrechtelijk worden gesteld aan dergelijke detentiefaciliteiten. Te denken

valt aan elementen zoals dagbesteding, luchtmomenten en accommodatie.

Het Ministerie van Justitie is hard aan het werken om de detentiecapaciteit van ongedocumenteerde

vreemdelingen verder te verbeteren. Conform de planning zal het verbouwde/nieuwe vreemdelingen

opvang- en detentiecentrum in de komende weken opgeleverd worden. Met de oplevering zullen alle

overige kleine tekortkomingen met betrekking tot de detentiecapaciteit van ongedocumenteerde

vreemdelingen opgelost zijn.