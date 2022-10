KvK ta di akuerdo pa subi suèldu mínimo / KvK stemt in met plan hoger minimumloon

KvK ta di akuerdo pa subi suèldu mínimo

Produktividat i fleksibilashon di merkado laboral ta importante pa karga e oumento

WILLEMSTAD – Den un karta pa minister Larmonie-Cecilia di SOAW, direktiva di Kámara di Komèrsio i Industria di Kòrsou (KvK) ta laga sa ku nan por bai di akuerdo ku su intenshon pa riba término oumentá e suèldu mínimo pero ta enfatisa e importansia esensial ku nos no mester pèrdè for di bista pa fleksibilisá e merkado laboral i promové produktividat na trabou, ya ku esei ta kontribuí pa e komunidat por karga e oumento di e suèldu mínimo.

E puntonan aki segun Kamará mantené e forsa di kompra di e grupo di meta aki. Aparte di di esei ta nesesario pa hiba un maneho pa aktivá hende ku bista riba un transishon di desempleo pa empleo. Na final di e karta, di kua a manda kopia pa minister-presidente Gilmar Pisas, minister Ruisandro Cijntje di Desaroyo Ekonómiko i minister Javier Silvania di Finansa, ta ofresé gobièrnu pa nan por aklará e tópiko i interkambiá di idea al respekto.

Komo defensor di interes di komèrsio i industria na Kòrsou, KvK mes a investigá desaroyo di diferente dato sosial-ekonómiko entre 2001 i 2022. Pa esaki a hasi uso di publikashon i rapòrt di Ofisina Sentral di Estadístika (CBS) i Bank Sentral di Kòrsou i St. Maarten (CBCS). Den esaki a tira un bista riba esnan ku ta buska trabou i esnan ku tin trabou, kresementu real di ekonomia i inflashon, suèldu mínimo i esun di reserva, poblashon i produktividat laboral, i e kantidat di kas di famia ku mester por biba a base di e suèldu mínimo. Ademas a studia e efektonan ekonométriko i a apliká tur sorto di kalkulashon kompliká pa por midi e korelashon entre e suèldu mínimo i empleo. Komo ku e resultadonan di e evaluashonnan aki no ta mustra efektonan negativo pa e kresementu ekonómiko, Kámara por uni ku e plannan pa subi e suèldu mínimo ku 11.2 porshento entrante 1 di yanüari.

KvK stemt in met plan hoger minimumloon

Flexibilisering van de arbeidsmarkt en bevordering van de arbeidsproductiviteit belangrijk

om de verhoging te dragen

WILLEMSTAD – In een brief aan minister Larmonie-Cecilia van SOAW meldt de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao zich te kunnen vinden in haar voornemen om het minimumloon op termijn te verhogen, maar benadrukt dat het voor de KvK van essentiëel belang is om, naast koopkrachthandhaving, ook het nodige te doen aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt en bevordering van de arbeidsproductiviteit, aangezien dat ertoe bijdraagt dat de gemeenschap dat verhoogde minimumloon kan dragen.

De Kamer acht het eveneens noodzakelijk om flankerend activeringsbeleid te voeren met het oog op een transitie van werkloosheid naar werkgelegenheid. Aan het slot van de brief, waarvan een kopie is gestuurd naar minister-president Gilmar Pisas, minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling en minister Javier Silvania van Financiën, wordt het aanbod gedaan aan de regering om dit onderwerp nader toe te lichten en erover van gedachten te wisselen.

Als belangenbehartiger van de handel en nijverheid op Curaçao heeft de KvK zelf uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van diverse sociaaleconomische data tussen 2001 en 2022. Hierbij is gebruik gemaakt van publicaties en rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS). Daarin zijn gegevens meegenomen over werkzoekenden en werkenden, de reële economische groei en inflatie, het minimum- en reserveringsloon, de bevolking en arbeidsproductiviteit, en de huishoudens die moeten zien rond te komen van het minimumloon. Voorts zijn econometrische effecten bestudeerd en allerlei complexe berekeningen erop losgelaten om te kunnen meten wat de samenhang is tussen het minimumloon en de werkgelegenheid. Omdat de uitkomsten van die evaluaties geen negatieve effecten vertoonden voor de economische groei, kan de KvK zich vinden in de plannen voor verhoging van het minimumloon met 11,2 procent per 1 januari 2023.