Julian Bushoff beëdigd als PvdA-Kamerlid

22 november 2022

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op 22 november Julian Bushoff beëdigd als Kamerlid voor de Partij van de Arbeid (PvdA).

Groningen

De 25-jarige Bushoff is geboren in Groningen. Voordat hij in de Kamer kwam, was hij PvdA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van die stad. Tijdens zijn studies economie en internationale betrekkingen werkte Bushoff als biologische groenteverkoper op de markt en als arbeidscoach voor Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Hij is de opvolger van Khadija Arib, zij is sinds 4 november 2022 geen lid meer van de Tweede Kamer.