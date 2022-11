Kampionato di RBI Curaçao 2022 dediká na Philip ‘Lipo’ Elhage

WILLEMSTAD – Curaçao Baseball Development Foundation (CBDF) huntu ku spònser prinsipal Maduro & Curiel’s Bank (MCB) a dediká e temporada di RBI 2022 na e gran Philip ‘Lipo’ Elhage ku lamentablemente a fayesé e aña aki. Lipo Elhage komo un di e fundadornan di CBDF i na mes momentu presidente di e fundashon semper tabatin desaroyo di nos hóben peloteronan haltu den su bandera. No solamente e torneo di e aña aki lo keda dediká na Lipo Elhage pero e liga di RBI aki despues lo keda yama pa semper ‘Lipo Elhage RBI Curaçao’, na memoria di e gran persona aki ku a dediká su bida na deporte di Kòrsou pero prinsipalmente den e kaso aki pa beisbòl. 2022 lo bira e di shete edishon di RBI Curaçao bou di CBDF i ku sosten di MCB un biaha mas.

Manera añanan anterior e kampionato ta dediká na hóbennan di 16 pa 18 aña di edat. E peloteronan aki lo kompetí den e divishon di Senior ku partisipashon di 6 ekipo. E kampionato un biaha mas ta bou di direkshon di Fundashon pa Nan i kuerpo di umpire i scorer ku lo ta bou di direkshon di Edaine ‘Dinky’ Cannister.

Manera a indiká kaba un total di 6 organisashon lo bai forma parti di e kampionato aki, esaki nan ta Sta. Maria/Firebirds Padres, Groot Kwartier Astros, Sta. Rosa Indians, Marchena Braves, Royal Scorpions Cardinals i Wild Cats/St. Michiel Dodgers. E kampionato aki ta un oportunidat pa kasi 100 hóben di edat hunga nan deporte faborito di beisbòl den un periodo ku normalmente nan ta para ketu. Hungando sigur 14 wega mas sin duda ta yuda ku desaroyo di nan wega i esaki ta e meta prinsipal di CBDF.

Pa tres aña sigui, 2017, 2018 i 2019, CBDF a logra pa RBI Curaçao bai ku dos selekshon di RBI (Junior i Senior) kompetí den e torneo regional na Vero Beach, Florida. Na 2018 e selekshon di Senior a gana Regional i a bai Serie Mundial di RBI na Minnesota. Importante ta ku un grupo nobo di hóben ta haña oportunidat pa saboriá e eksperensia di representá nan pais i kompetí internashonalmente.

Manera tur aña weganan di RBI Curaçao 2022 por keda sigui di forma digital via iScore i tambe semper por bishita e website http://www.rbicuracao.com, unda por haña tur informashon i resultadonan. RBI Curaçao tin su propio twitter account tambe bou di @CuracaoRbi i ya manera sa kaba tin e página riba Facebook.

E kampionato di RBI Curaçao ta ranka sali djabièrnè awor ku wega di apertura na Tio Daou Ballpark pa 7or pm ku Indians kontra di Padres. CBDF ta hopi agradesido ku e konfiansa ku MCB ta pone den e fundashon tur aña di nobo i tambe ta kere den yuda promové beisbòl bou di hubentut. CBDF no solamente ta dediká su mes na RBI pero tambe na softball RBI pa mucha muhé. Den pasado CBDF a organisá kurso pa umpire, kurso pa coachnan bou di supervishon di MLB, diferente klínika ku coachnan di MLB, MLB Elite Camp, e evento mas grandi di ‘scouting’ di MLB ku Kòrsou a konosé, yuda ku material pa beisbòl i softball pa organisashon di tur nivel i tambe duna yudansa pa drecha parkenan di beisbòl di diferente organisashon rònt Kòrsou. Ademas CBDF ta instrumental pa huntu ku MLB registrá e hóbennan ku tin potensial pa firma ku ekiponan di Liga Grandi. Tambe pa vários aña a kordiná e biahe pa e hóbennan ku talento ku ainda no a logra firma pa bai un tryout speshal di MLB na Panama pa esnan di poko mas edat ku no a logra firma ku 16 aña. No ta keda solamente na e parti profeshonal pero ta instrumental pa organisá ‘College Showcase’ pa krea oportunidat di beka pa un otro grupo di pelotero. Peloteronan hóben entre 13-18 aña por train dos biaha pa siman gratuitamente ku akademia i tambe ‘workouts’ di mayoria di nos profeshonalnan durante ‘off-season’. CBDF ta spera ku por sigui yuda ku e desaroyo positivo di beisbòl lokal. Tur proyektonan aki ta realisabel via sosten di partnernan KNBSB, MLB , MCB i Curaçao Baseball Week.