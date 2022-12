Verslag dienstreis van ambtenaren Sector Fiscale Zaken

Van 22 tot en met 24 november 2022 is er in Kingston Jamaica door de Caricom in samenwerking met de Jamaicaanse belastingdienst en de OESO een regionale meeting georganiseerd waaraan diverse Caribische jurisdicties aan hebben deelgenomen.

• Hoe deze mogelijkheden en uitdagingen in verband staan met de ontwikkelingen in het wereldwijde belastinglandschap;

Verslag

De dienstreis had als doel om in contact te komen met andere de Caribische jurisdicties, te netwerken, ervaringen uit te wisselen als het gaat om de implementatie van de BEPS en de twee pijlers. Tevens was het een moment om van de OESO te vernemen wat de status is van de twee pijlers en wat zij voor de Caribische landen kunne betekenen bij de implementatie ervan.