ASOSIASHON PROMOSHON KONSENSHI ISTÓRIKO OP BEZOEK BIJ DE GOUVERNEUR

GERELATEERDE MINISTERIES

WILLEMSTAD – Op donderdag 11 augustus hebben de heren Ostrid Servinus en Gibi Bacilio, respectievelijk voorzitter en lid van “Asosiashon Promoshon Konsenshi Istóriko” een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. De Gouverneur is geïnformeerd over de voorbereidingen die worden getroffen in het kader van de herdenking van “Dia di Lucha pa Libertat”, die op 17 augustus a.s. zal plaatsvinden in Parke Lucha pa Libertat. Daarbij is voorzien in een educatief-cultureel programma en een kranslegging bij het monument.