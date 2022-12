Kamervoorzitter: ‘2022 was jaar van grote gebeurtenissen en emoties’

23 december 2022

2022 was een jaar van grote gebeurtenissen en grote emoties, door de oorlog in Oekraïne en de zorgen in eigen land. Dat zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp in de traditionele kersttoespraak bij het sluiten van de vergadering van donderdag 22 december.

Bergkamp blikte rond 00.30 uur terug op het afgelopen jaar. Zij memoreerde de toespraak die de Oekraïense president Zelensky per videoverbinding op 31 maart hield in de Tweede Kamer. “Zijn boodschap was luid en duidelijk: vergeet ons niet. En dat we Oekraïne niet vergeten, blijkt uit de vele debatten die we erover hebben gevoerd.”

Vrijheid van meningsuiting

“Met die brute oorlog op de achtergrond voelden we ook grote zorgen en emoties in eigen land”, vervolgde de Kamervoorzitter. “Over stijgende prijzen in de winkel, over de energierekening, maar ook over de toekomst van onze boeren. Letterlijk overal in ons land werd het stikstofdebat gevoerd; op straten en snelwegen, maar helaas ook thuis voor de deur bij bewindspersonen en Kamerleden. De grens tussen vrijheid van meningsuiting en intimidatie was af en toe flinterdun.”

Met elkaar omgaan

De harde toon van het maatschappelijk debat weerkaatste soms ook in de Tweede Kamer, zei Bergkamp. “We hebben dit jaar relatief vaak moeten spreken over hoe wij hier met elkaar omgaan. Ik ben blij dat we daar samen steeds meer aandacht voor hebben. Het is goed om juist nu zelfbewust te zijn onze eigen grenzen te stellen.”