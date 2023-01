Dia 22 di yanüari 2023, VKC lo tin un mainta di informashon pa interesadonan ku ke bira miembro. E mainta lo start 9:00 or pa kaba 12:00 or di merdia. Personan ku ke akudi na e dia aki, mester aplika via email na bopl@vkcurorg of info@vkcur.org ku nomber i fam, number di sedula i number di telefon. Mester presenta ku sedula no mas tarda 8:30or di mainta. Edat minimo pa por drenta ta 21 aña. Interesadonan pa djoin tim di reskate tambe por akudi na e dia di informashon.

Bo ta interesa pa djoin VKC komo boluntario pero bo no ke ta aktivo operational pero si ke duna bo yudansa komo eksperto riba un of otro tereno? Laga nos sa dor di manda un email na e adresnan ariba meshona, duna bo nomber, fam i telefon i nos lo email bo persona. Pa mas informashon por WhatsApp na +599 9 511 5094 of email na bopl@vkcur.org