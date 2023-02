Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

15 februari 2023

De Tweede Kamer debatteert op 16 februari over het vestigingsklimaat in Nederland. Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 15.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Het Nederlandse vestigingsklimaat krijgt al een aantal jaar veel aandacht in politiek en media, bijvoorbeeld doordat Shell er in 2021 voor koos het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen. Maar ook vanwege het stikstofbeleid dat voor veel ondernemers en bedrijven grote onzekerheden met zich meebrengt over de haalbaarheid van toekomstplannen in Nederland.

Transities

Om de economie sterk en flexibel te houden voor de toekomst, moeten er volgens het kabinet grote veranderingen plaatsvinden die ook het vestigingsklimaat goed houden. In een brief aan de Kamer van april 2022 schrijft minister Adriaansens dat er grote transities moeten plaatsvinden op het gebied van verduurzaming, energiebesparing en nieuwe vormen van energie. Ook moet de digitale economie verder ontwikkeld worden en wil het kabinet voorop lopen met nieuwe technologieën. De laatste punten zullen de Nederlandse economie niet alleen versterken, maar creëren ook meer werkgelegenheid.

Uitdagingen

Eind 2022 gaf Adriaansens in een brief toe dat de uitdagingen groot zijn, mede door de toenemende schaarste in Nederland: aan fysieke ruimte voor bedrijven en woningen, aan goed personeel en talent voor de toekomst en ook aan ruimte voor natuur en milieu. De plannen van het kabinet om ondanks deze uitdagingen toch een toekomstbestendig vestigingsklimaat te behouden, komen in dit debat aan bod.