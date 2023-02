Kjelld Masoud Kroon kandidato riba lista M21 BOLUNTAT POLITIKO NA BONEIRU

Kralendijk, 23 di Febrüari 2023 – Kiko polítika ta nifiká i kon mi ta mira esaki na Boneiru. Kiko e proseso polítiko ta na Boneiru? Kon hende ta vota na Boneiru? Hopi filósofo i polítiko den historia a formulá nan pensamentu tokante di esaki, pero den tur nan diferensia un kos a sali na kla: Ku polítika ta un asuntu di hende, hende ku ke influensia nan mesun destino. Polítika no ta solamente hende den bachi ku ke sinta den parlamento òf eilandsraad. Polítika ta afektá bida di nos tur. P’esei tur hende tin rason pa purba di afektá polítika di nan pais òf isla.

Awor kon nos ta ekspresá nos [deseo/boluntat] polítiko na Boneiru? Mi mester vota mesun partido òf kolo ku mi famia semper a vota? Mi mester vota riba e persona ku ta relatá na mi, òf ku mi konosé for di tempu ku mi tabata chikitu? Mi mester vota pa e persona ku a yuda mi ku sèn dirèkt òf otro kos material? Ami ta haña ku e maneranan aki no ta kon nos tin ku vota. Kumpramentu di voto, den tur forma ku esaki ta tuma lugá, no ta demokrátiko, ni kon ku bo ke mir’e. Tin vários pais rònt di mundu kaminda ku kumpramentu di voto ta ilegal. Esaki ta kai bou di korupshon.

Nos mester vota pa e persona òf partido ku ta representá nos nesesidatnan i interes den un manera honesto i hustu. Si bo partido no ta kumpliendo ku nan promesa, mester evaluá esaki i skohe un partido nobo. E manera di tuma yudansa shòrt term, na lugá di buta preshon riba polítikonan pa hasi kambionan struktural ku ta yuda henter isla bai dilanti, no ta traha. Ta manera nos isla tin un herida grave anto ta djis plak un pleister pa pruba kur’e.

Nos mester di pensa riba nos futuro. Di diferente perspektiva: Medio ambiente, edukashon, agrikultura, salubridat, kultura i mas. Nos mester di pensa di nos pasado tambe: Kon nos a yega na e punto ku nos ta aworakí? Kiko nos por siña di nos antepa­sa­do nan? Kon nos ta sòru pa no kai den mesun eror? Futuro, i pasado ta konektá. Nos tin ku siña for di pasado pa asina ei drecha nos futuro. Siña di historia, no di Boneiru i Hulanda so. Pero e historia di tur pais ku tin un pasado di kolonisashon. For di despues di segundo guera mundial, na 1945, mundu a kuminsá move den direkshon di dekoloni­sá, pero di un òf otro manera nos islanan no a kai den e moveshon aki. Na diferente momentu den historia, nos mandatarionan i esun na Hulanda, a skohe pa mantené strukturanan kolonial. Hende lo tin diferente pensamentu tokante di esaki. “Sin yudansa di nos kolonisador, nos no lo por sobrebibí den mundu moderno.” “Sin yudansa di nos kolonisador, nos no lo por manehá nos mes.”

Pero nos mester ta kouteloso. Den e struktura aktual nos ta kontando riba bon boluntat di Hulanda. Pero kiko ta pasa ora ku e arena polítiko di Hulanda kambia? Aworakí ku VVD (un partido medio – derecho) ta na kabes, kosnan ta kanando stroef kaba entre Boneiru ku Hulanda. Awó kiko lo pasa si un partido derecho – ekstremo bin na poder? Esnan ku ta sigui e polítika di Hulanda ta konosí ku e echo ku partidonan manera FVD, PVV i BBB ta ganando mas i mas voto. Kiko lo pasa ku nos islanan, si lidernan rasista, seksista, xenofobo haña poder na Hulanda? Nos lo tin ku warda nos kurpa.

Tur esaki pa bisa ku nos mester realisa ku tin urgensia pa Boneiru haña mas outono­mia. Hulanda no lo sòru pa nos pa semper. Nos tin ku usa tur nos energia pa drecha infrastruktura (no kaminda so, pero hospital, polis, edukashon, etc. tambe) di Boneiru pa nos yega na e punto ku nos por salba nos mes. Dikon nos no ta buska relashon den region karibense? Nos mester libra nos mes for di e pensamentu ku Europeo sa mihó. Si bo wak den historia, no tin ni 1 ehèmpel kaminda ku Europeo a enkontra otro pueblonan sin destruí e pueblo nan. Europeonan semper a abusá i probechá di pueblonan indigino. Pasado, presente i futuro tur ta konektá.

Nos mester dekolonisá nos manera di pensa. Den nos mes pasado, den pasado di Caiquetio i Arawak, den pasado di paisnan na Wèst di Afrika, nos por siña asina hopi. Nos por siña manera pa biba den union ku naturalesa, manera e filosofia di Pachia Mama, ku ta nifiká duna bèk na naturalesa loke bo saka for di naturalesa plùs algu mas, di pueblonan indigino di Nort i Sur Amérika. Nos por siña sistemanan polítiko kaminda tur hende ta igual na otro, manera e sistema di ubuntu práktika den hopi parti di Afrika. Nos no ta meresé e trato komo persona di segunda rango manera ku gobièrnu Hulandes ta trata hende di nos islanan.

E lastu parti ku mi ke atendé ta ku Boneiru tin hopi talento di diferente forma. No solamente den deporte òf músika, ku ta haña mayoria atenshon di prensa. Nos tin ku apresiá hóbennan ku ta saka kara di Boneiru na diferente parti di mundu. Manera e hóben nan Dylan van Arneman i Derek Aranguren ku ta prestando na institutonan sientífiko mas haltu ku tin na mundu. Dylan ku ta hasiendo si PhD na CERN, kaminda nan ta deskubriendo partinan elemental fundamental ku ta forma nos naturalesa. Derek ku a traha na ESA, e instituto spasial di Europa. Ehèmpel manera e dos hóben nan aki por forma bon inspirashon pa mustra nos hóbennan ku un kurso intelektual tambe ta un opshon.