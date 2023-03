PORFABOR YUDA NOS

Apresiado famia, amigu y konosinan.

Nos famia ta pasando den oranan Horibel

Shaniyah (13 aña) tabatin un konflikto na skol

di kual ela sinti ku e no por a enfrenta awe mainta manera nos a papia y palabra

y pa evita esaki

ela skohe den un atake di paniko pa mihor e bai for di kas.

Eno a laga ningun nota. e no a bai ku nada ku no ta su troostkussen.

Nos No sa unda ela bai- nos no sa unda Ni ku ken e por ta.

Su telefon ta paga y Nos no tin ningun klase di komunikashon kune.

E ta hopi tristu, Su estado emoshonal ta hopi down!

Si tin un persona ku por a mira tende of sa algu di dje

Porfabor tuma kontakto ku polis [Polis ta buskando e] #917 of hibe na warda polis Rio Canario.

Of lagami sa algu di dje

na ami of su tata porfabor.🙏🏼🙏🏼

Lastu señal tbt den aera di misa di Buena Vista.

Nos ker pe bolbe kas,

Nos ta hopi prekupa

Nos ta stime masha hopi mes.

No mester tin berguenza, Nos no ta rabia, Nos ker papia i resolve loke ta molestie.

Nos ker pa e ta bek na kas y safe.