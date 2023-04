MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER PAKETE FINANSIERO PA IMPLEMENTASHON AREGLO MUTUO 2023 TA MAS HALTU KU COHO

WILLEMSTAD – E fondo di 1 miar florin pa invershonnan bou di COHO, ta ‘cuentos de hadas’. Hulanda a konfirmá ku e pakete finansiero pa implementashon di reformanan bou di e Areglo Mutuo na 2023, ta mas haltu ku e pakete finansiero bou di e Lei di Konsenso di Reino, COHO, na 2021.

Den media (p.e. 15 i 17 di aprel último den ‘Antilliaans Dagblad’, den diferente medio sosial di sierto polítiko i grupo den komersio i industria), a sugerí ku Hulanda (via di e relashonista públiko di sekretario di Estado di Asuntunan di Reino) lo a konfirmá, ku den kuadro di e lei di konsenso di Reino, pa e Órgano Karibense pa Reforma i Desaroyo (COHO) a reservá un montante di € 457 mion pa invershon direkto, durante e periodo di 2021-2026, den e paisnan di Karibe ku ta forma parti di Reino. E informashon aki no ta kuadra ku bèrdat i den sierto instansia asta ta publiká intenshonalmente, pa desakreditá e resultado di e negosiashonnan, tokante e Areglo Mutuo nobo.

Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i Hulanda a firma, dia 4 di aprel último, un Areglo Mutuo pa koperashon den ehekushon di e reformanan nesesario den sektor públiko di e paisnan den Karibe ku ta forma parti di Reino. E reformanan ta inkluí kaba fo’i aña 2020 den e asina yamá paketenan di pais (landspakketten). E Areglo Mutuo aki ta bini na lugá di e proposishon di lei di konsenso pa COHO. Den kuadro di e lei di konsenso pa COHO tin solamente tres tipo di fondo kreá, pa sostené e implementashon di e reformanan den e paisnan di Karibe:

e fondonan atministrá dor di COHO mes, pa e gastunan di su aparato i tambe pa por atraé konseheronan eksterno pa proyektonan den e paisnan di Karibe, basá riba e pakete di paisnan; e fondonan pa finansiá proyektonan riba tereno hudisial i di kontrol di frontera den e tres paisnan,

kual proyektonan ta inkorporá bou di tema “H” di e paketenan di pais;

e supsidionan spesífiko pa paisnan. Pa Kòrsou (pa sosten na sektor privá i mehorá edifisionan di skol), pa Aruba, (supsidio pa gastu di interes riba debe nashonal) i pa Sint Maarten (pa fortifiká kontrol finansiero i ofisina di impuesto).

For di dia ku a bini ku e proposishon pa un lei di konsenso COHO na 2021, e fondonan aki tabata relashoná ku e implementashon di e paketenan di pais i, den algun kaso, ku e desishonnan di Konseho di Minister, tokante di e terser parti di e fiansanan di likides. En total e presupuesto pa e tres kategorianan, referí na dje anteriormente, tabata € 457 mion pa e periodo 2021 – 2026.

Tabèl di ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)’ tokante e detaye nan di e pakete di invershon (investeringspakket ) di € 457 mion pa Kòrsou, Aruba i Sint Maarten pa e periodo 2021-2026, manera indiká den e karta di èks-minister di finansa Hoekstra di Hulanda, dia 17 yanüari 2021 na parlamento Hulandes (Tweede Kamer).

Hulanda a kategorisá e fondonan aki komo un “invershon”, for di e punto di bista ku ta invershonnan den implementashon di e “landspakketten” pa e paisnan di Karibe. Pues na ningun momentu tabatin otro fondo ku un montante di € 457 mion riba e presupuesto di Hulanda, pa e añanan 2021-2026, pa invershonnan direkto den kompanianan òf sektornan (sosial òf ekonómiko) di e paisnan di Karibe, den kuadro di e lei di konsenso COHO.

Pa e motibu aki, e loke ku ta sirkulando den media òf ku ta interpretá dor di sierto grupo i polítiko, no ta kuadra ku realidat. Esaki a krea konfushon sin ta na nodi. Hulanda a konfirmá por eskrito ku no tabata tin ningun fondo mas reservá bou di e lei di konsenso di COHO pa invershon na rason di € 457 mion, ku awor no ta eksistí mas. Pues no ta asina, manera e korant ‘Antilliaans Dagblad’ a publiká i a keda insinuá riba medionan sosial, ku en konekshon ku e lei di konsenso di COHO, tabata tin fondonan adishonal na un montante di € 457 mion presupuestá dor di e minister di Finansa di Hulanda, banda di e fondonan menshoná pa ehekutá e pakete di paisnan. Esaki ta basá riba un interpretashon robes di e palabra “invershon”, manera e la keda usá dor di gobièrnu Hulandes, pa indiká e gastunan presupuestá pa ehekushon di e paketenan di pais.

Pa e periodo 2021-2027, sierto ahustenan ta hasí den e pòstnan ariba menshoná i tambe a agregá, konforme ku e kuadro finansiero di mas aña di Hulanda, e presupuesto pa e aña 2027. Esaki tin komo resultado, ku e pakete finansiero disponibel pa implementashon di e “landspakketten”di e tres paisnan bou di e Areglo Mutuo na e momentunan aki, ta kasi € 610 mion.

Tabèl di ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)’ tokante e detayenan di e pakete di invershon (investeringspakket) di € 610 mion, pa Kòrsou, Aruba i Sint Maarten, pa e periodo 2021-2027 (konforme ku “voorjaarsnota 2021”).

Un komparashon di e dos tabèlnan ta indiká lo siguiente: Tur e fondonan ku reservá dor di Hulanda, pa invershon den e implementashon di e “landspakketten” di e tres paisnan, bou di e lei di konsenso di COHO pa e periodo 2021-2026, ta keda disponibel bou di e Areglo Mutuo, pa e periodo 2021-2027.

E bosero di Sekretario di Estado di BZK a informá Gobièrnu di Kòrsou, ku e la pone hefe di redakshon di ‘Antilliaans Dagblad’ awe na altura di e informashon inkorekto publiká, tokante e presupuesto pa invershonnan pa ehekushon di e “landspakketten”, bou di e lei di konsenso di COHO (2021), den komparashon ku e montantenan presupuestá bou di e Areglo Mutuo (2023).