Kamer debatteert over wetenschapsbeleid

17 april 2023

Kamerleden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) debatteren dinsdag 18 april over wetenschapsbeleid. U kunt het commissiedebat vanaf 17.30 uur live volgen via deze site en de app Debat Direct.

Visie

Minister Robert Dijkgraaf van OCW komt hiervoor naar de Kamer. Tijdens het debat worden verschillende onderwerpen op het terrein van wetenschapsbeleid behandeld. Op de agenda staat onder meer een visie op het lectoraat, het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap, de financiering van hoogleraren en de voortgang van het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en de onderzoekswereld.

Wat gebeurt er in een commissiedebat?

De meest voorkomende vorm van debat in een commissie is het commissiedebat. Het is een reguliere vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris. In een commissiedebat komt een specifiek onderdeel van het beleidsterrein van een minister of staatssecretaris aan de orde. Kamerleden stellen vragen aan de bewindspersoon, die daar vervolgens op antwoordt. De formele afronding inclusief het indienen van moties gebeurt in de plenaire vergadering. Dat zijn vaak heel korte debatten die als een tweeminutendebat op de agenda staan.