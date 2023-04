Masterclass over toepassingen en gevolgen van ChatGPT

18 april 2023

De commissie voor Digitale Zaken organiseert op 19 april een masterclass over de chatbot ChatGPT. U kunt de masterclass vanaf 13.15 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

AI groeit

ChatGPT is een zogenoemd large language model dat kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om op basis van vragen logisch klinkende teksten te genereren. De chatbot werd in november 2022 beschikbaar gesteld door OpenAI en kreeg in korte tijd wereldwijde bekendheid door teksten en codes voor computerprogramma’s te leveren die vaak niet te onderscheiden zijn van het werk van mensen. Inmiddels is er een verbeterde versie gelanceerd, GPT-4, en groeien de mogelijke toepassingen met de dag.

Mogelijkheden en zorgen

Bedrijven zien kansen om de technologie te verwerken in hun producten, bijvoorbeeld om de zoekfunctie van webwinkels te verbeteren. Maar er zijn ook zorgen: wat voor effect heeft ChatGPT op de samenleving, de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en het onderwijs? Scholen worstelen er nu bijvoorbeeld al mee dat scholieren de chatbot gebruiken om werkstukken te laten schrijven.

Toepassingen begrijpen

De commissie voor Digitale Zaken organiseert deze masterclass om de ontwikkelingen op het gebied van AI en large language models beter te begrijpen. Daarnaast moet de snelcursus Kamerleden handvatten bieden om kansen en risico’s van mogelijke toepassingen in de samenleving goed in te kunnen schatten.

Programma

Tijdens de masterclass geven drie sprekers een korte toelichting op het onderwerp. Daarna kunnen de aanwezige Kamerleden hen vragen stellen. De masterclass bestaat uit drie blokken:

Blok 1: Keynote spreker (20 minuten)

Prof. dr. Eric Postma, hoogleraar Artificial Intelligenge aan de Tilburg University, geeft een technische toelichting op de werking van ChatGPT en plaatst de ontwikkeling in breder AI-perspectief.

Blok 2: Pitches (elk 7 minuten)

Arjan Goudsblom, Senior Connector Deep Tech bij TechLeap.nl, gaat in op toepassingen van ChatGPT voor het bedrijfsleven en in het bijzonder voor start-ups.

Prof. dr. José van Dijck, hoogleraar Media en Digitale Samenleving aan de Universiteit Utrecht, gaat in op de maatschappelijke implicaties van ChatGPT met de focus op onderwijs en media.

Blok 3: vragen en antwoorden (25 minuten)

Aanwezige Kamerleden kunnen vragen stellen aan de drie sprekers.