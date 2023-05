CLUB17 | HUNTU SOSTENIBEL, ROADMAP PA UN KÒRSOU MÁS SOSTENIBEL

Willemstad 23 di Mei 2023- Bou di e nòmber nobo ‘Club17’ e partnernan selektá pa partisipá na e inisiativa ‘Water Refill Program Curaçao’, inisiá dor di Fundashon D-TAP, ta kontinuá nan trayektorio pa un Kòrsou más sostenibel.

‘Kolaborashon pa logra meta’ ta lema di Nashonnan Uní su ‘Meta pa Desaroyo Sostenibel number 17’. Esaki a inspirá e partnernan pa dal nan siguiente paso bou di e nòmber Club17. Kolaborashon ta e lokual ku ta fortifiká Club17. Esaki ta hasi kada impákto individual aun más grandi.

E miembronan di Club17 unánimamente a formulá e siguiente vishon:

‘Den aña 2023 Kòrsou lo ta e isla más seif, más resiliente i más duradero den Karibe, kaminda un i tur ta sinti nan mes na kas.’

Promé proyekto: Lokalisá inisiativanan sostenibel

Club17 a uni forsa, konosementu i ekspertisio di tur su partnernan. Komo proyekto inisial lo inventarisá tur inisiativa sostenibel (eksistente) na Kòrsou. Naturalmente lo realisá esaki pa medio di un solushon duradero: un aplikashon mobíl. Caribbeapps, ku ta un partner stratégiko di Club17, lo krea e plataforma aki por nada. “Ku introdukshon di e app nobo aki, Club17 ta tuma un paso signifikante pa por lokalisá metanan pa desaroyo sostenibel. Komo organisashon nos ke inventarisá kada oportunidat pa realisá proyekto i akshonnan ku por kontribuí na nos vishon. Ku e resultadonan nos por aktuá mas enfoká. Asina nos ta pone pasonan konkreto den direkshon pa un futuro duradero”, asina Lara Melkert, kordinadó di Club17 ta splika.

Club17 ta kolaborá ku komishon nashonal di SDG

Kada paso i akshon ku Club17 tuma, e ta kompartí ku e komishon nashonal di SDG di gobièrnu. Asina un i tur por tin akseso i noshon di tur inisiativa sostenibel ku ta enfoká riba desaroyo sosial, protekshon di medio ambiente i kresementu ekonómiko duradero. Kris Bouwstra (partner stratégiko i CCO na Dynaf) ta enfatisá ku “Na e momentunan aki ta difisil pa tin un bista kompletu di e diferente inisiativanan ku aktualmente ta eksistí na Kòrsou. Club17 ke trese kambio den esaki”.

Inspirá i kompartí konosementu

Club17 ke fungi komo inspirashon pa otronan ku ke uni nan mes na nan vishon pa medio di kolaborashon i dor di kompartí konosementu. Lara Melkert, kordinadó di Club17, ta enfatisá ku “Ta di sumo importansha pa tur stakeholder den nos komunidat i den e sektor gubernamental traha huntu pa asina Kòrsou por konta ku un futuro sostenibel. Nos mester kolaborá ku otro. Nos lo introdusí e app durante e reunion di Club17 den Ougùstùs. Despues di e lansamentu di e app, nos lo deliñá un plan di akshon integral (Roadmap pa 2035) ku lo sostené e vishon. E promé paso ta pa haña un mihó bista di unda tin oportunidat pa kontribuí riba un manera sostenibel na futuro di Kòrsou”.

Miembronan di Club17:

Avila Beach Hotel, Morena Eco Resort, Chogogo Dive & Beach Resort, Dolphin Suites, Carmabi education, Green Phenix, TUI, DYNAF Group, Maduro & Curiel’s Bank, KLM, Aqualectra, D-Bottle, Caribbeapps i Limpi Recycling.

Partnernan Stratégiko di Club17:

D-TAP Foundation, DYNAF Group, Caribbeapps.

Pa mas informashon tokante Club17 Curacao por bishitá http://www.dtapfoundation.com.

Riba potrèt di man robès pa man drechi:

Wijnand Bunk (Avila), Dirk Buitelaar (KLM), Eva Meijer-Van Heck (Morena), Cor Hameete (Carmabi Educatie), Robert de Wolf (TUI), Yvette Bakker-Kloos (D-Bottle), Andy Kirchner (Kolektivo), Kris Bouwstra (Dynaf), Caroline Sluis-Gibbs (MCB bank), Lara Melkert (D-TAP Foundation), Maggy Wilson (Caribbeapps), Alette Borger (Dolphin Suites Hotel), Mitchell Lammering (Limpi Recycling), Leidy Girigori (Aqualectra), Anneloes van de Ende (Nationale SDG-Commissie), Debrah Nijdam (Limpi Recycling), Tijmen de Vries (Green Phenix).

CLUB17: ROADMAP NAAR EEN DUURZAAM CURAÇAO

Willemstad 23 Mei 2023- Met de nieuwe naam: Club17 zetten de preferred partners van het Water Refill Program Curaçao (initiatief van D-TAP Foundation), hun reis voort naar duurzaamheid.

Curaçao-‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’ zo luidt Sustainable Development Goal (SDG) 17 van de Verenigde Naties. (VN) Dit is de inspiratie geweest voor Club17 om deze naam te kiezen voor hun volgende stap. De kracht van Club17 ligt in de samenwerking. Hierdoor wordt de individuele impact nog groter.

De leden van Club17 hebben unaniem de volgende visie geformuleerd: ‘Curaçao is in 2035 het veiligste, meest veerkrachtige en duurzaamste eiland in het Caribisch gebied, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.

Eerste project: Lokaliseren van (bestaande) duurzame initiatieven

Club17 bundelt kracht, kennis en expertise van al haar partners. Het eerste project bestaat uit het creëren van een overzicht van alle duurzame (al bestaande) initiatieven op Curaçao. Uiteraard met een duurzame oplossing: een mobiele applicatie. Dit platform wordt (kosteloos) gebouwd door Caribbeapps (strategisch partner van Club17). “Met de lancering van deze nieuwe app, zet Club17 een belangrijke stap in het lokaliseren van de SDG’s.

,,Als organisatie brengen wij als eerste in kaart waar kansen liggen om projecten en acties te realiseren die bijdragen aan onze visie. Met uitkomsten gaan wij gericht aan de slag. Zo zetten we concrete stappen richting een duurzame toekomst”, aldus Lara Melkert coördinator van Club17.

Alle stappen en acties deelt Club17 met de nationale SDG-commissie van de regering. Op deze manier heeft iedereen op elk moment inzicht en overzicht van alle duurzame initiatieven die zich richten op sociaal maatschappelijke ontwikkeling, klimaatbescherming en duurzame economische groei. Kris Bouwstra (stragisch partner en CCO van Dynaf) benadrukt: ,, Er is op dit moment een gebrek aan zichtbaarheid van bestaande initiatieven op Curaçao. Club17 wil dat veranderen.”

Inspiratie en kennis delen

Club17 wil anderen inspireren zich aan te sluiten bij hun visie door samen te werken en kennis te delen. Lara Melkert, coördinator van Club17, beklemtoont: ,,Het is belangrijk om met alle stakeholders binnen een gemeenschap en de overheid samen te werken aan een duurzame toekomst voor Curaçao. Je hebt elkaar nodig. De app wordt gelanceerd tijdens de zomermeeting van Club17 in augustus. Na de lancering wordt een integraal actieplan (‘Roadmap to 2035’) uitgerold om de visie te ondersteunen. De eerste stap is het verkrijgen van inzicht in waar de kansen liggen om een duurzame bijdrage te leveren aan de toekomst van Curaçao.”

Leden Club17:

Avila Beach Hotel, Morena Eco Resort, Chogogo Dive & Beach Resort, Dolphin Suites, Carmabi education, Green Phenix, TUI, DYNAF Group, Maduro & Curiel’s Bank, KLM, Aqualectra, Caribbeapps en Limpi Recycling.

Strategic partners Club17: D-TAP Foundation, DYNAF Group, Caribbeapps.

Voor meer informatie over Club17 Curacao bezoek www.dtapfoundation.com.