BOLETIN DI ÚLTIMO ORA

Djárason 17 di mei 2023 a hasi un bishita di inspekshon na Rooseveltweg 124 (TESORO PLAZA), kaminda un kantidat di persona for di eksterior tabata ofresé tratamentunan i tambe bende produktonan medisinal di akuerdo ku propagandanan via di whatsapp i tambe bishita na TV. E bishita a wòrdu hasí pa Inspektor -General/ Inspektor di Salubridat interino i Inspektor Médiko.

Tabata trata di un grupo di persona, prosedente di Colombia, ku a pidi pèrmit di outoridatnan di Kòrsou pa drenta Kòrsou i tene un show di beyesa, i pa keda Kòrsou te ku 2 di yüni. Despues di un eksposishon na Because, nan a okupá un lokalidat na Rooseveltweg (TESORO PLAZA) den e siman di 12 di mei, ku a wòrdu di hür pa e periodo menshoná.

Meta di e bishita di inspekshon tabata pa haña un impreshon, a base di e señalnan ariba menshoná, ku por ta trata di práktikanan di medisina no outorisá i/òf inapto manera definí den e Ordenansa Nashonal di Práktikanan di Kuido di Salubridat Individual i Ordenansa Nashonal di Suministro di Medisina. E bishita no a wòrdu anunsiá di antemano. Esaki a wòrdu hasí pa por a haña un impreshon mas zùiver posibel di e situashon na e sitio na e momento ei.

Konklushonnan i rekomendashonnan

Pa motibu ku e funshonarionan enkuestion no tabata registrá pa praktiká iriskopia i scan di wesu di lomba, Inspekshon no a pèrmití e tratamentunan, òf a para e tratamentunan. Konsulta liber di kompromiso, sí a wòrdu pèrmití, ya ku diploma di e funshonarionan sí tabata na òrdu.

Un total di dos produkto ku no tabata disponé di e aprobashon nesesario di Inspekshon Médiko a wòrdu kitá for di benta. Sin embargo, e organisashon a haña pèrmit pa hiba e produktonan bèk na otro paisnan kaminda si nan ta wòrdu pèrmití, ya ku ta un organisashon ku ta biaha rònt i bishitá diferente pais. Otro produktonan tabata kai bou di benta liber i por a wòrdu bendé libremente.

Ta pèrmití solamente pa duna masashinan no-médiko. Masashinan terapeútiko no ta pèrmití.

Awe team di SBAB tambe a bishita e luga na TESORO PLAZA aki i a konstata ku e personanan no ta kumpli ku niun regla di impuesto. No tin kassa i no tin registro di benta. Tur benta ta cash. Personanan no tin permit di trabou i of seguro pa kualkier eventualidat