Minister Javier Silvania

SOLAMENTE UN SIMAN MAS PA EVITÁ 6,75% DI INTERES RIBA DEBE DI IMPUESTO!

Entrante 1 di aprel último, Servisio di Impuesto ta kobra 6,75% di interes riba debenan atrasá di impuesto i primanan. Bo por evitá di mester paga e interes riba debe di impuesto aki dor di hasi un petishon na Servisio di Impuesto, pa drenta un areglo di pago pa bo debe kompleto di impuesto, promé ku 1 di yüli.

Servisio di Impuesto ta hasi pues un yamada na kontribuyentenan ku tin debe di impuesto pa hasi petishon pa drenta un areglo di pago promé ku 1 di yüli, via di info.belastingdienst@gobiernu.cw. Por hasi petishon pa karchi di debe (debiteurenkaart) tambe via di e mesun meil adrès aki. Den mayoria kaso lo no ta nesesario pa bishitá Servisio di Impuesto na WTC pa por yega na un areglo di pago. Mirando e gran kantidat di kliente ku ke sera un areglo di pago na e momento aki, i e tempu di espera ku esaki ta trese kuné aktualmente, Servisio di Impuiesto ta konsehá enfátikamente pa hasi e petishon via di meil. Si bo entregá bo petishon pa sera un areglo di pago promé ku 1 di yüli, e ora ei lo no kobra bo interes riba e debe di e periodo di 1 di aprel te ku 1 di yüli tampoko. Esaki ta aplikabel tambe si bo petishon pa un areglo di pago wòrdu tratá despues di 1 di yüli. E areglo di transishon aki ta pa evitá kontribuyentenan di paga gastunan innesesario i ta konta tantu pa partikularnan komo pa kontribuyentenan komersial. Miéntras bo ta kumpli ku e kondishonnan mará na e areglo di pago, lo no kobrá bo interes riba bo debe di impuesto. Si bo no kumpli ku e kondishonnan, lo kobra bo interes tòg i ku forsa retroaktivo riba sobrá di e debe atrasá. Despues di 1 di yüli lo kobra interes riba debe di impuesto den tur kaso, hasta si bo hasi petishon pa drenta den un areglo di pago despues.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku servisio di kliente di Servisio di Impuesto via number di telefòn 4615000.